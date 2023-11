Já ten večírek platím! Znojemský majitel běsnil, sudím hodil slepecké hole

Orli se po návratu do první ligy trápí. V tabulce jsou dvanáctí se sedmibodovým náskokem na poslední Frýdek-Místek, v klubu panuje nervózní atmosféra, která byla patrná i při pondělním duelu s Třebíčí.

Utkání se ve třetí třetině zhruba na dvě minuty přerušilo, důvodem byla ukradená vlajka pod kotlem domácích. Nepokojům v hledišti ale předcházel úplně jiný problém.

Po konci prostředního dějství se Ohera začal vztekat na střídačce, kam jako majitel nemá mít umožněný přístup.

„Já tady ten večírek platím, ty buz***nte! Ti jednu natáhnu ty p**o,“ evidují v zápisu rozhodčí Daniel Jachoutek a Jakub Valenta. Ohera měl poté nadávat a vyhrožovat i čárovým sudím Davidu Otáhalovi a Romanu Komínkovi.

Po odchodu do kabin rozlícený funkcionář přišel podle zápisu do kabiny rozhodčích a vhodil do ní čtyři slepecké hole, které měl následně opřít před kabinou se slovy: „To máte na památku vy blbečci.“

V rozhovoru pro iSport.cz poté uvedl, že zápis se ani z poloviny nezakládá na pravdě: „ Že jsem jim sprostě vynadal, to ano. Nabublalo to ve mně, jejich arogance je nevídaná. Ty hole, které máme vždycky preventivně připravené, mi spadly. Ale ne do kabiny, vedle ní.“

Pro iDNES.cz se k Oherově extempore vyjádřil znojemský kapitán Tomáš Svoboda, jenž netušil, proč k něčemu takovému došlo.

Prezident znojemského hokejového klubu Pavel Ohera.

„Vše se odehrálo mimo kabinu, takže jsme se to dozvěděli až z facebooku. Majitel s námi po utkání ani dnes nemluvil, takže nevím o co šlo. Byť šlo o derby, nemám pocit, že by se tam odehrálo něco mimořádného. Asi to v něm bublalo, tohle není reakce na jeden otočený výrok,“ prohlásil zkušený útočník.

Oherův incident chápe jako zkrat po nevydařeném vstupu do sezony. „Nálada není úplně skvělá, potřebujeme získávat body a asi se to všechno v člověku sesype dohromady,“ uvedl Svoboda.