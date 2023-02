Nabízíme fanouškům sport a kulturu v jednom, vtipkoval třebíčský Psota

Po bídném začátku letošní prvoligové sezony přicházely v poslední době ze Zlína už výrazně lepší zprávy. Před reprezentační pauzou vyhráli Berani dokonce v jednom období sedmkrát v řadě...

To vše v kombinaci s tím, že jejich dalším soupeřem byl lídr tabulky z Třebíče, přitáhlo v neděli do hlediště zlínského stadionu přes dva a půl tisíce diváků!

„Věděli jsme, že jedeme na těžký led. O to větší máme radost, že se nám na něm povedlo uhrát tři body,“ pochvaloval si vítězství 3:1 třebíčský útočník Matěj Psota.

Jakými slovy byste nejvýstižněji přiblížil utkání někomu, kdo přijít nemohl?

Myslím, že to bylo hodně trpělivé utkání, ve kterém ani jedna strana neměla moc šancí. Naštěstí nám se to málo povedlo proměnit ve tři góly. A pomohl nám samozřejmě zase výborný Pavel Jekel v bráně.

Jedním z úspěšných střelců zápasu jste byl také vy. Věřil jste, že zbývajících sedm minut, které v tu chvíli chyběly do konce normální hrací doby, už přečkáte v pohodě?

Určitě jsem si oddechl, když jsem dával na 1:3. Musím ale přiznat, že to byl dost šťastný gól.

Většina z dvou a půl tisíce diváků v hledišti fandila domácímu týmu, ovšem sem tam se ozývala i skupinka třebíčských fanoušků. Užili jste si atmosféru?

Jasně, bylo to super. A jsme moc rádi, že dorazili i naši fanoušci, mohli jsme si tak po vyhraném zápase zase dát naši společnou radovánku. (směje se)

Co konkrétně si pod tím mám představit?

Vždycky si společně s našimi fanoušky zazpíváme. A my na ledě u toho navíc zajímavě tancujeme kozáčka. (usmívá se)

Vlastně tak divákovi nabízíte za jedny peníze jak sportovní, tak i kulturní zážitek?

(Směje se) Řekla jste to přesně, Třebíč je kulturní i sportovní město, tak nabízíme všechno dohromady.

V neděli jste navýšili minimálně na jeden den (včera večer se dohrával zbytek zápasů 46. kola) svůj náskok na čele první ligy na osm bodů, to už je slušná jízda...

Samozřejmě vnímáme, že se blíží závěr dlouhodobé části a my máme nějaký náskok, ale konec to pořád ještě není.

Navíc loni byla vaše jízda dlouhodobou částí také skvělá, jenže v play off jste sotva nastartovali a už vás posílali z kola ven. Bliká vám v hlavě varovná kontrolka?

Ne, opravdu se teď soustředíme jen na to, abychom dokončili základní část podle našich představ, a pak se uvidí. Každopádně budeme chtít dojít co nejdál.

Ve středu vás doma čeká bitva s Porubou, což je jeden z vašich pronásledovatelů...

Však taky věříme, že do hlediště přijde co nejvíc lidí, potřebujeme jejich pomoc.