To, že hraju proti Brodu, musím hodit za hlavu, říká útočník Endál

Když měl v táborském dresu poprvé nastoupit proti svým bývalým dlouholetým spoluhráčům, byl z toho hodně nervózní. A jeho výkon na ledě tomu také ve vzájemných bitvách odpovídal... Časem se však hokejový útočník Lukáš Endál proti Havlíčkovu Brodu naučil hrát. A věří, že mu to půjde i v letošním semifinále druholigové skupiny Jih, které právě dnes startuje.

„Těším se hrozně moc, i když zvláštní to pro mě bude pořád,“ svěřil se pětatřicetiletý odchovanec havlíčkobrodského hokeje, který je v současnosti jednou z hvězd táborského A-týmu.

Nicméně už jste se své pocity naučil lépe ovládat?

Snažím se o to, protože nechci, aby se opakoval začátek sezony. Musím přiznat, že tam jsem měl se zápasy s Brodem velký problém, moje výkony byly fakt strašné. Věděl jsem, že k soubojům musím přistoupit jinak, nastavit hlavu jiným směrem. A pak to bylo lepší.

Povedlo se vám najít správný fígl, jak odreagovat mysl?

Snad jo. I když snadné to pořád není, protože v Brodě mě každý zná a naopak. Hodit za hlavu to ale musím, chci být mužstvu platný.

Přitom z brodské strany vám snad ani nikdo žádnou nevraživost za váš výběr najevo nikdy nedával. Nebo snad ano?

Ne, to ne, a já jsem moc vděčný, že lidé to vzali jako fakt. Většina tomu asi rozumí, ví, že v hokeji to prostě takhle funguje.

Základní částí jste s Táborem propluli naprosto suverénně, což vás pasuje do role jasného favorita. Nebude to pro vás přece jen trochu svazující?

Máme kvalitní kádr, spoustu vynikajících hráčů. A svazující to určitě nebude, protože my jsme si nastavili určitý cíl, za kterým teď všichni půjdeme.

Předpokládám, že mluvíte o postupu do první ligy, nebo se snad pletu?

Cílem je udělat úspěch, dostat se co nejdál.

Znovu se tak dostáváme k úvodnímu kolu play off a první překážce. Už jste mluvil se svými bývalými spoluhráči a zkusil je trochu popíchnout?

Třeba s Mírou Třetinou jsem ještě nemluvil, ale i na to určitě dojde. Jak říká další můj brodský kamarád Luboš Voříšek: Musíš zavolat všem. (směje se) A má pravdu, skutečně znám všechny x let. Bude to boj.

Jinými slovy, neděláte rozdíly v tom, koho případně přimáčknete na mantinel?

Ne, i když samozřejmě vnímám, kdo proti mně v souboji stojí. O to víc chci ale vyhrát. A podle mě to mají kluci nastavené úplně stejně.

Platí i pro play off vypisování svačinek v kabině pro současné spoluhráče?

Jasně, i když tentokrát to bude za celou sérii. Něco být musí, aby měli všichni ještě o trochu větší motivaci. Snad to vyjde.