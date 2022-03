Věřil jsem, že jednu výhru urveme, přiznal havlíčkobrodský kouč Cachnín

„Soupeř má čtyři dobře poskládané pětky. Hráči jsou šikovní na puku, důrazní v předbrankovém prostoru. Jakmile dáte Táboru prostor a nejste důslední v obraně, nekompromisně vše trestají,“ prohlásil na adresu vítězů brodský kouč Richard Cachnín.

Vy jste mužstvo přebral po Michalu Konečném až v průběhu sezony, vlastně jen pár kol před koncem základní části. Nebyl to tak trochu risk?

Ozval se mi David Kozlík (sportovní manažer) s nabídkou a já si vzal čas na rozmyšlenou. Nakonec mě strhli starší hráči, kteří už pode mnou hráli. Řekli, že do toho jdou, že chtějí do play off, a já souhlasil.

Jaké jste měl z týmu pocity, když jste se ujal trenérského postu?

Rozpoložení nebylo úplně ideální, nevyhrávalo se, kluci se pohybovali na hraně postupu do play off. Proto taky, když jsem přišel, jsem řekl, že pro nás bude každý další zápas jako play off. A zvládli jsme to, nakonec jsme se na to kýžené čtvrté místo dostali.

Takže se podařilo splnit předsezonní cíl?

Ambice byly vyšší, ale ano, jedním z cílů bylo play off a ten se splnil.

Nicméně 29 inkasovaných gólů ve čtyřech semifinálových zápasech, to není úplně dobrá vizitka...

Souhlasím, v play off se musí hrát poctivý jednoduchý hokej, což se nám sice v určitých fázích dařilo, ale pak nám to vždycky nějak ulítlo, že z toho byl nakonec jednoznačný výsledek. To platilo i o pondělním posledním utkání.

Měli jste až na pár výjimek hodně mladý tým, takže se dá říct, že hráčům chyběly zkušenosti?

Jasně, protože právě zkušenosti takové zápasy rozhodují.

Svoje zřejmě poslední play off odehrál dlouholetý brodský útočník Miroslav Třetina, jak byste ohodnotil jeho výkon?

Otevřeně říkám, že jen znovu dokázal, že je pořád pan hokejista. A to jak svým přístupem na ledě, tak i v kabině.

Jste zklamaný, že Tábor vyhrál na zápasy hladce 4:0?

Ano, je to velké zklamání, věřil jsem, že aspoň jednu výhru urveme. Bohužel se to nepovedlo a nemá cenu se v tom víc pitvat.

Každopádně zrovna debaklem 2:10 jste se asi loučit nemuseli...

To se kouše těžko. Přitom jsem na kluky před poslední třetinou apeloval, abychom dohráli utkání se ctí a zachovali si tvář, ale mladí kluci to prostě nevstřebali.

Má podle vás Tábor na to, aby postoupil do první ligy?

Čeká ho ještě ohromně dlouhá cesta, spousta zápasů. Na hráče bude tlak. A navíc je potřeba říct, že rozdíl mezi první a druhou ligou určitě je.

Už víte, jak to bude v Brodě příští sezonu? Zda zůstanete v roli kouče?

Těžko říct, co bude, všechno je hodně čerstvé. Spíš je to otázka na Davida Kozlíka, který už určitě nějakou představu má. Uvidíme.