Čachotský začne s tréninkem, v jihlavské sestavě může být už po Vánocích

„Já doufám, že to tak bude,“ usmál se jihlavský trenér Viktor Ujčík. „A že bude všechno držet, jak má. Přeci jen, Čagy je mladý kluk, který se dobře hojí,“ doplnil na adresu jihlavského odchovance, který v polovině ledna oslaví 40. narozeniny.

Jeden z tradičních lídrů Jihlavě chybí od konce října, kdy si v utkání v Kadani přivodil zranění ruky. Naprasklou navikulárku musela vyřešit operace.

„Čagy je ale nezmar, je na zimáku skoro pořád a nejraději by hrál, i když má na ruce dlahu,“ říká Ujčík. „Ale mám pro fanoušky i pro nás pozitivní zprávy, měl už by se zapojit do plné přípravy,“ prozradil jihlavský kouč před dnešním tréninkem.

„Podle poslední kontroly to nějakým způsobem drží, tak uvidíme. Bude záležet na něm, jak to bude cítit on,“ naznačuje Ujčík, který však počítá ještě minimálně s týdenním doháněním tréninkového manka.

„Dlouho nebyl v plné zátěži, takže minimálně nějaké to probruslení bude potřebovat. Ale když to jenom trochu půjde, budeme ho chtít dostat zpátky do sestavy. Protože co si budeme povídat, nejlepší trénink je zápas,“ doplnil Ujčík.

Dukle by se v nejbližších dnech měla smrsknout početná marodka. „Začíná se nám to konsolidovat, po zranění se vracejí Vojta Zeleňák a Vlasta Bilčík,“ zmínil Ujčík dva zkušené obránce. „Začínáme z toho mít dobrý pocit, zdravá konkurence v týmu je a my věříme, že to kluky vybičuje k nejlepším výkonům.“

Do konce roku by se do přípravy měl vrátit také brankář Adam Wolf, který před měsícem utrpěl zranění při tréninku, na kterém ho puk trefil do klíční kosti. Ten zatím netrénuje ani na suchu.

„V dohledné době, během následujících 14 dnů, by se ale s námi mohl začít připravovat na ledě. Když to všechno dobře půjde,“ doufá Ujčík.