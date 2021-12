Hokejisté si užívali předvánoční volno, v Jihlavě se už vrátili k tréninku

„Program není letos tak nacvaklý, jako v minulosti býval. Ale dva zápasy před Štědrým dnem tam jsou. Takže pak budeme chtít, než půjdou ke stromku, aby se plně koncentrovali na svou práci,“ říká hlavní kouč a sportovní manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný.

Ten své svěřence bude chtít znovu vidět v pátek. „A začneme se chystat na první utkání po pauze doma,“ zmiňuje nadcházející duel s Vrchlabím.

Už ve středu se opět sešli jihlavští hokejisté. „Ještě to nebyl trénink v plné sestavě, protože někteří kluci ještě měli resty, v létě neabsolvovali zátěžový test,“ říká jihlavský trenér Viktor Ujčík. „A pár mladších kluků jsme nechali druholigovým týmům, které potřebovaly pomoct,“ pokračuje kouč Dukly.

Ostrý trénink tak nechal na čtvrtek. „Před pondělním zápasem v Havířově si chceme projít veškeré systémové věci a dát se trochu do kupy,“ říká Ujčík. „Kluci se nám tu nějakým způsobem střídali, měli jsme marodku, zraněné. Teď už to zase začíná mít trošku tvář.“

Klíčovým úkolem Dukly je konsolidace obrany. „Potřebujeme do nových kluků, co přišli, dostat náš systém. Protože i když rádi hrajeme útočný, agresivní hokej, tak z obrany to všechno začíná,“ uvědomuje si Ujčík. „Věřím v to, že kluci, kteří přišli, nás vhodně doplní. A že zápas od zápasu budeme silnější.“

Jihlavští hokejisté se radují z gólu, sleduje je trenér Viktor Ujčík.

Naopak v dobrých výkonech, které zatím Horáckou Slavii v této sezoně provázejí, chtějí pokračovat v Třebíči. „Hráči vědí, co jim přináší body a úspěch. Takže věřím, že budeme dobře nachystaní,“ říká Pokorný, který si pochvaluje, že se mu do tréninku vrací uzdravený Radim Ferda a David Michálek.

„Na tréninku se nám lehce zranil Dominik Sklenář. Doufám, že to nebude nic vážného,“ přeje si Pokorný. „Nemáme tak široký kádr a potřebujeme být nachytaní na zápasy, které nás do konce roku čekají,“ dodal třebíčský kouč.