Nejistota byla hrozná na psychiku, trpěl Sklenář v Chomutově

„Ta nejistota byla hrozná na psychiku. Místo aby si člověk v létě odpočinul, řeší tyhle nepříjemné starosti. Ať loňské peníze, nebo smlouvu, která je platná. Jsem rád, že to parta patriotů dá do kupy,“ ulevilo se českému mistrovi se Slavií.

Útočníkův kontrakt po sestupu nevypršel. Zda zůstane, nebo bude vytrejdován, to je zatím ve hvězdách. „Kluci podepisovali nové smlouvy, mně běží dál, nic se nemění. Měl bych tedy pokračovat.“

Sklenář doufá, že situace v klubu se po turbulentních časech uklidní. „Věřím, že odteď bude všechno fungovat. A že k situacím jako loni už nikdy nedojde.“ Na umoření dluhů jsou prý majitelé domluvení. „Nemůžu mluvit za všechny, hodně kluků se rozprchlo. Ale někdo to má doplacené, někdo má splátkové kalendáře. Je to vyřešené.“

Což je úleva nejen pro Sklenáře, ale pro všechny. „Uvidíme následující dny, jestli to bude klapat. Pokud nám to budou plnit na čas, jak slíbili, bude to fajn po těch letech neplacení. Bude příjemný pocit neřešit tyhle starosti,“ těší se. „Budu hrozně rád, když mi po třech letech přijde výplata na účet přesně na den.“

Navzdory 28 odchodům se mají Piráti rvát o extraligu. „Bude to složité, všechny týmy posilovaly a u nás se skládal úplně nový. Ale máme nejvyšší cíle,“ ztotožnil se s tím Sklenář. „Hlavní je, že to nepadlo na dno, že se hokej zachová a bude loňská sezona vyplacená. Teď už všechno půjde líp.“