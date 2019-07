Sliby chomutovských majitelů. Výplaty prý pípnou včas, věří trenér

„Zatím je to taková divočina, tým se tvoří. Naštěstí se situace stabilizovala, uklidnila, vyřešila,“ oddechl si nástupce Vladimíra Růžičky.

Ulevilo se vám hodně?

Určitě. Teprve minulý čtvrtek se to celé rozseklo a pondělní první trénink byl trošku hektický. Ale dopadlo to naštěstí dobře a teď se můžeme soustředit jen na práci.

Zástupci sedmi nových majitelů předstoupili před kabinu. Co z jejich úst zaznělo k hráčům?

Ujistili nás, že závazky převzali, jak se domluvili s pány Veverkovými, od nichž klub získali. Říkali, že každý měsíc se zaručují za to, že nám 15. nebo 20. pípne výplata na účtu. Ať se můžeme soustředit na práci a ne se starat, zda peníze přijdou, nebo ne. To je jejich starost, naše starost je sportovní stránka.

Kdo mluvil nejvíc?

Hodně Standa Mikšovic (výkonný ředitel), pak si vzal slovo pan Prokeš, kluky seznámili s těmi tvářemi, aby věděli, o koho se jedná. Majitelé byli kompletní, všech sedm.

Novým sportovním manažerem je bývalý brankář Vladimír Hudáček. Jak jeho příchod vítáte?

S Vláďou Hudáčkem se znám léta a jsem rád, že se domluvili a že můžeme být v Chomutově spolu. Bude mi pomáhat. Ze začátku jsem to dělal já sám s kapitánem Markem Tomicou. Teď tady máme parťáka, který odvádí výbornou práci.

Oba jste českobudějovičtí rodáci, stojíte tedy za jeho příchodem?

Ne, Standa Mikšovic mi říkal, že ho oslovili. A já to podpořil. Má na starosti shánět hráče, komunikovat s naší kabinou, s agenty. Měl by řídit sportovní stránku.

Dozvěděli jste se od nových majitelů, jaký máte rozpočet?

Máme ho daný. Do něj se musíme vejít, podle toho sháníme hráče.

Říká se, že minimum na 1. ligu je zhruba 15 milionů. Co u vás?

Ta soutěž se dá hrát i za míň. Já cifru říkat nebudu, ale myslím, že rozpočet je dostačující.

Noví majitelé chtějí bojovat o postup. Co těm plánům říkáte?

Když jsem do Chomutova šel, řekl jsem, že já neumím prohrávat. Jako hráč jsem to neuměl, jako trenér to nesu ještě hůř. Cílem je vyhrát každý zápas i soutěž. Je to pro mě obrovská výzva, vždyť v 1. lize mám Budějovice. Udělám všechno pro to, abychom nalákali lidi do hlediště, aby se náš hokej líbil a aby byl úspěšný. A když to půjde, aby se postup do extraligy podařil.

Máte tak silný kádr?

Je složité poskládat nové mužstvo, možná díky tomu se víc semkneme. Ale jen velká jména nedělají tým, jen velká jména soutěž nevyhrávají. Máme tu kvalitní hráče, velmi dobré. Znám je, vím, čeho jsou schopní, jaké mají přednosti, jaké nedostatky. Budu se snažit vymáčknout z nich to nejlepší.

Kdo patří do osy týmu?

Mára Tomica bude určitě kapitán, pak by to měli táhnout místní kluci plus starší Rýgl, Rudovský, Pitule. Na ně chceme sázet, obklopit je mladšími. Chtěl bych, aby byli hladoví po úspěchu, aby nebyli uspokojení. Mají velkou šanci prosadit se, hrát 1. ligu, a když se bude dařit, třeba se dostat i výš.

Koho ještě sháníte?

Nějaké hráče máme podepsané, deset jich je tu na zkoušku. Po prvních dvou zápasech uděláme rozhodnutí. Ještě budeme potřebovat možná dva útočníky, dva beky. Je to na nich, jestli si o místo řeknou, nebo jestli někdo ještě bude na trhu. Záleží i na majitelích, na penězích. Všechno je v jednání.

Smlouvu jste podepisoval s Milanem Soukupem, který se nakonec vlastníkem nestal, situace byla nepřehledná. Kde jste vzal odvahu?

Já to takhle v životě mám. Složitější cesty jsou pro mě vždycky obrovská výzva, něco dokázat sobě i lidem okolo. Když nabídka přišla, neváhal jsem ani minutu. Smlouvu jsem nepodepisoval s panem Soukupem, ale s Piráty, jejich hlavička na tom papíru je. I když byly problémy a nejistota, pořád jsem věřil, že to dobře dopadne. Jsem přesvědčený, že volba jít do Chomutova byla z mé strany správná. Vidíte, všechno se vyřešilo, hráče jsme sehnali kvalitní. A můžeme se soustředit na náš cíl.