Chomutov a prvoligová licence? Jasno bude příští týden

Piráti už si odškrtli první dva přípravné zápasy a realizační tým řeší jen hokej. „Noví majitelé nás ubezpečili, že je všechno vyřešené, že problémy s licencí nebudou, ať se staráme o sportovní stránku. Tak to děláme,“ uvedl nový chomutovský trenér Martin Štrba.

Zkušenější muže nasadil proti Jekatěrinburgu, účastníkovi KHL Piráti podlehli 0:4, mladší sestava s řadou testovaných hráčů ve čtvrtek přehrála ústecký Slovan 6:3. „S Jekatěrinburgem byl viděl rozdíl v kvalitě,“ uznal Štrba. „Proti Ústí jsme nasadili kluky, kteří bojují o sestavu. Od 14. srpna bych chtěl mít pohromadě kádr, s kterým půjdeme do soutěže.“

Nástupce Vladimíra Růžičky by ještě uvítal pár posil. „Pokud budou peníze a majitelé nám to dovolí, ještě bychom o jednoho dva hráče tým doplnili. Jinak je kádr z nějakých 90 procent hotový.“

Útok zatím jako poslední vylepšil Petr Stloukal, který má zkušenosti z Finska i zámoří a naposledy působil v Karlových Varech. „Doplnil lajnu s Rudovským a Pitulem, na těchhle zkušených to bude ležet, co si budeme povídat. O ně se musíme opřít.“

A bude tím zkušeným i útočník Jakub Sklenář, jemuž v Chomutově stále platí smlouva s extraligovými parametry? „Máme tři varianty, uvidíme, ke které se on přikloní. Jednou z nich je, že by u nás zůstal.“

A kdo má být střelcem? „Já myslím, že by to mělo být prvních 12 útočníků. A k nim nějací beci,“ rozesmál se Štrba. Skládá nový tým, automatismy se teprve tvoří. „Pořád děláme na systému, má být líbivý, bruslivý, aktivní, úspěšný. Bavíme se s klukama, ukazujeme video. Pro spoustu kluků to je neznámá. Budeme potřebovat víc času.“

Fanoušci po sestupu na tým nezanevřeli, přišlo jich v úterý 1 822 a ve čtvrtek 1 106. „Mám z toho obrovskou radost, po celý zápas tleskají. Můžu divákům slíbit, že vždycky necháme na ledě všechno.“