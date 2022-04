Víme, jak je poslední krok těžký, připomíná jihlavský kouč Ujčík

„Ale my jsme si to zažili loni s Kladnem, kdy jsme vedli 3:2 na zápasy, mohli jsme si doma uhrát extraligu - a víme, jak je ten poslední krok těžký,“ připomíná Ujčík rok starou nepříjemnou zkušenost, kdy Dukla vedení 3:2 v sérii nedokázala proměnit v celkové vítězství.

Vraťme se k utkání číslo pět, které jste v neděli ve Vsetíně vyhráli 6:3. Byl jste hodně překvapený, když jste v první třetině stříleli jednu branku za druhou a odskočili do vedení 4:0?

Samozřejmě, bylo to milé. Věděli jsme, že je potřeba nějakým způsobem, když to tam padá, nějaké góly přidat. A jak bylo vidět v závěru, tak se nám to hodilo.

Na začátku třetí třetiny Vsetín rychle snížil na 3:5. Byli jste v tu chvíli hodně nervózní?

My jsme jim druhý gól darovali sami, naší chybou v obranném pásmu, kdy jsme jim puk de facto nahráli. Hned vzápětí přidali další gól, který byl kontaktní. V přesilovce ale musím říct, že to bylo trefené parádně, rána přes clonu do víka. V tu chvíli jsme si říkali, že je ještě spousta času. Ale tým jsme nabádali, ať se hlavně nějakým způsobem nezačne bát o výsledek. Ať hrajeme, co jsme chtěli hrát.

Kdy jste naopak cítili, že si můžete definitivně oddechnout? Až když při power play Vsetína dal Tomáš Čachotský 32 vteřin před koncem na 6:3?

Tam to bylo hodně nepříjemné ze začátku třetiny, ale pak jsme se trochu vzpamatovali a tlak v závěru už nebyl takový. Avšak Vsetín má silné mužstvo, spoustu skvělých hráčů, kteří jsou schopní dát gól. Takže opravdu, až když padl ten Čagyho gól, jsme věděli, nebo jsme věřili, že s tím už nejsou schopní nic udělat.

Zmiňoval jste šestý finálový zápas loňské série s Kladnem, který jste doma prohráli 1:3 a poté celkově sérii 3:4. Dá se z toho nějak poučit?

Náš tým je samozřejmě jiný, než jsme měli loni. Ale kluci, co jsme měli, si to určitě pamatují. Dost hráčů to zažilo. A já všem říkám, že hlavní je se z toho nepodělat. Trošku jiné to bude v tom, že loni nám kvůli covidu nemohli pomoct lidi. Na rozdíl od Kladna, kterému na sedmý zápas nějaké fanoušky pustili. A ti jim pomoct mohli. Věříme, že tentokrát nás naši fanoušci poženou za vítězstvím.

Jihlava vs. Vsetín Šesté finále online v úterý od 17:30

Hodně se řeší, že zatímco na Vsetíně je na finále plný barák, v Jihlavě návštěvy takové nejsou. Na druhou stranu, kdy jindy asi přijít, když ne teď.

Já si myslím, že k tomu není co dodat. Sám jste to řekl, kdy jindy přijít, když ne teď. Doufáme, že lidi to taky tak vezmou a přijdou nám pomoct uhrát čtvrté vítězství a vyhrát Chance ligu.

Co podle vás bude rozhodující? Jako v předchozích zápasech zvládnout úvod?

Vsetín je každopádně tým, který když pustíte do vedení o dva góly, jako se nám to stalo v prvním zápase tady, tak se to pak těžko dohání. Za mě to tak bude od prvního střídání bitva o každý metr ledu. A čekání na chybu soupeře.