Vsetín ve finále krvácí. Jedeme do Jihlavy vyhrát, burcuje Smetana

„Poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Hrál jsem hodně finálových zápasů na soupeřově ledě a otočili jsme to,“ burcuje vsetínský trenér Roman Stantien, držitel všech šesti extraligových titulů valašského klubu z přelomu století.

Vsetínští se můžou inspirovat loňským finále. Jihlava v něm vedla nad Kladnem 2:0 a 3:2, do extraligy ale nakonec proklouzli Jágrovi Rytíři, kteří čekají na svého soupeře pro extraligovou baráž.

„Nic nebalíme. Jedeme do Jihlavy a jedeme tam vyhrát,“ pronesl obránce Ondřej Smetana, jehož dva góly v nedělním domácím zápase číslo pět jen mírnily vsetínskou porážku 3:6.

Na jindy nedobytném Lapači prohráli Stantienovi hoši dvě ze tří finálových partií. V každé z nich zasypali brankáře Žukova 45 střelami. Ruská zeď je přitom deptala už v loňské semifinálové sérii, kterou Vsetín projel 0:4 na zápasy.

„Není to o něm, my jsme udělali hvězdu i z Michajlova,“ zmínil Smetana brankáře Slavie, který jeho hráče soužil ve čtvrtfinále hraném na plný počet pěti utkání. „Nechci ho shazovat. Je to naše nemohoucnost. Nevyzdvihoval bych Žukova. Také dostal dva góly za třetinu. Nejsme dost agresivní v zakončení,“ podotkl Smetana.

Jihlava vs. Vsetín Šesté finále online v úterý od 17:30

Zatímco Dukla se může ve finále opřít o svého gólmana, v brankovišti Vsetína se několikrát prostřídali Málek s Gábou, který v neděli inkasoval v první periodě čtyři góly. Zápas dochytal Málek. Kdo se postaví do klece v úterý, se teprve uvidí. Stantien přiznal, že Málek není stoprocentně fit.

Na Lapači sčítají před úterní bitvou na Vysočině ztráty. Už během série odpadli obránce Hryciow a útočníci Kucharczyk s Půčkem, v neděli záhy odstoupil nejproduktivnější obránce vyřazovací části Říha.

„Utrhl si zřejmě přitahovač, sezona pro něj asi skončila,“ posteskl si Stantien. „Velká ztráta. Ve finále se mu daří, celé play off hraje famózně. Potřebujeme každého člověka, který nám v kádru zbývá,“ prohodil Smetana.

Dnes to bude pro Vsetín buď - anebo. Buď sezona pro něj skončí, nebo se ještě ve čtvrtek vrátí k rozhodujícímu zápasu na Lapač.