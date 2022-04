Jihlava má baráž na dohled. Stačí už jen jedna výhra nad Vsetínem

Rozhodující krok mohou svěřenci kouče Viktora Ujčíka udělat už zítra před svými fanoušky. Pokud by doma neuspěli, měli by šanci na reparát ve čtvrtek. To už by však museli uspět na ledě soupeře.

Finálová série druhé nejvyšší domácí hokejové soutěže přitom dosud nabízí hodně vyrovnanou bitvu. Zatímco po úvodních dvou zápasech ve Vsetíně byl stav 1:1, včera se Jihlava vracela k soupeři za stavu 2:2 na zápasy.

„Začínáme prakticky od nuly,“ uvedl jihlavský útočník Tomáš Čachotský. „Oba to máme stejné, musíme vyhrát dva zápasy.“

O tom, jak je za podobného stavu série důležité páté střetnutí, není potřeba dlouze debatovat.

„Pro Vsetín je každopádně lepší, že pátý zápas budou hrát doma. Domácí prostředí je vždycky výhoda,“ uvědomoval si jihlavský kouč Viktor Ujčík. „Navíc Vsetín má malé hřiště, na kterém člověk nehraje tak často, a specifické divácké prostředí,“ připomněl tradičně parádní diváckou kulisu Na Lapači.

Dukla však neměla důvod se bát. „Ve Vsetíně jsme odehráli dva dobré zápasy,“ připomněl Čachotský výhru 4:2 a porážku 4:5 v prodloužení. „Pokusíme se udělat mečbol!“

V pátém finálovém utkání je těžké najít něco, čím byste mohli soupeře překvapit. „Týmy se mají nastudované,“ pravil Ujčík. „Překvapit bychom je mohli snad jen tím, že budeme hrát dobře přesilovky. A já věřím, že je tím překvapíme,“ usmíval se trenér Dukly.

Na nečekaný tah nakonec opravdu došlo. Jihlava, která ve všech dosavadních utkáních předvedla lepší start do zápasu, totiž tentokrát udeřila nečekaně tvrdě. Po úvodní třetině vedla už 4:0!

Góly navíc nepřicházely od prvního útoku, v němž ve finále řádí veteráni Tomáš Čachotský (3+1) a Josef Skořepa (3+4), ale od čtvrté formace Richard Cachnín – Miroslav Juda – Patrik Čermák. „Je to hodně i o štěstí a momentální formě v daný okamžik, kdy je potřeba dobře využít situaci,“ říkal před utkáním Čachotský. „Je úplně jedno, kdo bude bodovat. Já hlavně chci vyhrát.“

Pravidlo prvního gólu

Finálové pravidlo zatím mluví o tom, že kdo dá v zápase první gól, ten vyhraje. „Kdo jde do vedení, má výhodu, může se lépe spoléhat na obranu a chodit do brejků. Takže první gól je určitě důležitý,“ potvrdil Čachotský. „My se ale jdeme rvát o každý puk, o každé střídání. A věříme, že nakonec budeme šťastnější,“ přál si Ujčík.

Za stavu 4:0 už Dukla chtěla spoléhat na fantoma ve své brance Maxima Žukova. Ten domácím v závěru dovolil už jen snížit na 3:5. „Max je celé play off skvělý, bez něj bychom nepřešli ani přes Přerov,“ pochvaloval si Čachotský, jenž půl minuty před koncem včerejšího utkání rozhodl brankou na 6:3. „Doufám, že si něco ze svých fantastických výkonů ještě nechal, že mu ještě zbylo něco v nádrži a že to tak půjde dál.“

Podle Ujčíka mu však hráči z pole musí pomoct. „Je potřeba obsazovat hráče na dorážkách a odtlačovat je od branky, aby puky viděl. Protože když Max puk vidí, tak ho prostě chytne,“ dodal Ujčík.