Skvostná jízda nekončí. Jak Budějovice zdolaly i Jihlavu

„Věděli jsme, že to budeme mít velice složité. Jihlava po devíti letech vyměnila trenéra a zápasy pod novým koučem bývají lepší. Všichni se chtějí vytáhnout a na ledě to bylo znát,“ uvědomoval si českobudějovický trenér Václav Prospal.

Potvrdila to hned první třetina. Na konci úvodních dvaceti minut Dukla využila přečíslení tři na jednoho a šla díky trefě Michala Poletína do vedení. „V první třetině jsme hráli přesně to, co jsme si představovali. Mohli jsme jít díky tomu do šaten za příznivého stavu,“ komentoval úvodní část jihlavský kouč Viktor Ujčík, který nahradil Petra Vlka.

„Vstup měli opravdu dobrý. Za prvních deset minut jsme pouze jednou vystřelili a dva fauly pramenily z toho, že jsme byli všude druzí,“ uznal Prospal.

Druhou třetinu naopak ovládli domácí hokejisté. Motor soupeře přestřílel 17:5 a v rozmezí pouhých jednačtyřiceti vteřin se mu podařilo vývoj utkání otočit.

„Věděli jsme, že domácí budou reagovat na náš dobrý vstup do zápasu. Je třeba pochválit brankáře Jana Brože, nejen ve druhé třetině nás podržel,“ doplnil Ujčík.

11 výher v řadě posbírali hokejisté Českých Budějovic v první hokejové lize.

O první branku Českých Budějovic se postaral Jan Kloz, pro něhož to byl vůbec první gól v dresu Motoru. „V kabině jsme si řekli, co musíme změnit. Po druhé třetině bychom určitě vedli, ale Jihlavě se povedlo vyrovnat po tečované střele, jinak nebezpečná nebyla,“ řekl zkušený útočník, který strávil před reprezentační přestávkou měsíc v extraligových Pardubicích.

Rozuzlení celého utkání přišlo necelých pět minut před koncem. Miroslav Holec nejprve trefil břevno jihlavské branky, záhy však po přihrávce Karla Plášila pálil přesně mezi betony brankáře Brože.

„Rozhodlo, že jsme měli fyzicky navrch. Využíváme toho, je to pro nás důležitý prvek pro zisk bodů. Necouvali jsme a nehráli na remízu. Šli jsme si za svým a byli po zásluze odměněni,“ chválil Kloz a přiznal, že po návratu z extraligy mu trvalo, než se do tempa prvoligového zápasu dostal.

„V první třetině jsme byli často vylučovaní. Na oslabení nechodím, takže jsem se do hry moc nedostal. Od druhé třetiny už jsem se cítil dobře, zvyšoval se mi čas na ledě a pochopitelně mi pomohla i premiérová branka,“ popisoval jeden z klíčových hráčů utkání.

Středeční zápas 21. kola sledovalo 6 421 diváků, poprvé v sezoně byla Budvar aréna vyprodaná. České Budějovice mají návštěvnost výrazně vyšší než ostatní kluby v první lize. Na domácí duely Motoru chodí v průměru 5 584 diváků.

Zápasový program pokračuje pro Motor v sobotu, kdy ho čeká šlágr kola v Litoměřicích. Středočeský celek hraje velice dobře a v tabulce je druhý o jedenáct bodů za suverénními Jihočechy. „Není pro mě vůbec žádné překvapení, že hrají tak vysoko. Už loni jsem měl pocit, že patří mezi nejlepší týmy v soutěži,“ myslí si Kloz, který za Litoměřice odehrál většinu uplynulé části sezony, takže sobotní duel pro něho bude speciální. „Byl jsem tam několik sezon, pochopitelně se na zápas těším,“ uzavřel dvaatřicetiletý útočník Motoru.

Litoměřice v 7. kole překvapily České Budějovice, když na jejich ledě vyhrály vysoko 6:2. Trenér Prospal tehdy zkoušel za nepříznivého stavu deset minut dlouhou hru bez brankáře, ani ta však domácí porážku Motoru neodvrátila. Sobotní šlágr na ledě litoměřického Stadionu startuje v 17 hodin.