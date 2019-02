Budějovický cíl pro poslední čtvrtinu první ligy: posílit sebevědomí

Kdyby se v první hokejové lize vyhlašovala soutěž o nejhezčí gól kola, tenhle by se do ní nominoval a dost možná by i uspěl.

Běžela 58. minuta zápasu Benátky nad Jizerou - Motor České Budějovice a stav byl 2:2. Kanadský útočník David Gilbert ve službách Jihočechů se rozjel s pukem od své modré čáry. Na opačné straně hřiště se neohroženě pustil mezi dva obránce a po slalomu dal rozhodující gól zápasu na 3:2.

Zajistil tím nejen tři body pro svůj tým, ale zároveň dokázal skórovat způsobem, který Motoru v této sezoně hodně chybí.

„Souvisí to se sebevědomím našich hráčů,“ souhlasil asistent trenéra Václava Prospala Aleš Totter. „Podobně jako on by to mohli dělat i další hráči. Třeba Endál, Doležal nebo Přikryl. Jde hlavně o to, abychom do nich dokázali sebevědomí dostat. Aby tohle udělali v play-off.“

Posílit psychiku hráčů je tak jedním z hlavních cílů v poslední čtvrtině soutěže, do které Jihočeši v Benátkách vstoupili na čtvrtém místě tabulky.

Vstup to byl nakonec úspěšný, i když po většinu zápasu se zdálo, že domácí body uhrají. Když šli do vedení ve druhé třetině a znovu v 50. minutě krátce po tom, co Motor dokázal vyrovnat, málokdo ještě věřil, že by hosté body uhráli.

„Já osobně jsem tomu věřil. My jsme ukázali velkou vnitřní sílu,“ pochvaloval si Totter. „Bylo to podobné jako ve Frýdku-Místku. Když takhle otočíte dva zápasy v krátké době za sebou, tak to není náhoda. Osobně si myslím, že tenhle tým má od restartu Motoru největší vnitřní sílu ze všech, co tady byly. Z kluků to cítíme. A pokud to v nich dokážeme probudit, tak se postup může podařit.“

Vzápětí ale uznal, že pozitivní věci z Frýdku pak s týmem nedokázali přenést do následujících utkání doma proti Porubě nebo pak v sobotu ve Vsetíně, kde Motor podruhé v řadě prohrál. A na tom musí zapracovat.

Zápasy s těžšími soupeři Motoru jdou

Ve středu na Motor čeká další výzva. Na jih Čech přijede Jihlava, která hraje v pohodě a vede tabulku druhé nejvyšší soutěže. Ovšem Jihočeši s ní mají kladnou vzájemnou bilanci, o kterou nebudou chtít přijít.

„Když pak s týmy jdete do play-off nebo do baráže, je důležité, aby hráči viděli, že na ně umí zahrát. Je to další střípek k tomu sebevědomí,“ zmínil se.

A připomněl, že českobudějovickému týmu sedí zápasy s těžšími soupeři, kdy není Motor v jednoznačné roli favorita. „Pro nás je lepší, když s námi někdo chce hrát hokej. Naopak nám tolik nesedí, když to některý ze soupeřů postaví na osobních soubojích a vyhazování kotoučů,“ uznává Totter.

Jihočeši se budou znovu spoléhat na umění útočníka Davida Gilberta, který se po gólu v Benátkách dostal do čela klubové tabulky střelců, a jak poznamenává Totter, v klubu s ním jsou spokojení.

„V Benátkách dal důležitý gól. Na podzim si držel vysoký standard, ale teď šel trošku dolů. Není zcela zdravotně v pořádku. Nelíbí se nám jeho nohy a budeme to řešit. Musíme se na to zaměřit, abychom ho měli stoprocentního na play-off. Je to ale stabilní útočník, a kdyby ovládal češtinu, tak by byl lídrem týmu,“ je přesvědčen Totter.

Stejně tak už se fandové mohou pomalu těšit na brankáře Petra Kváču, který se vrací po hostování v Třinci. Proti Jihlavě ještě chytat nebude, ale v dalších utkáních by už mohl naskočit.

Nejistý je také start Pavla Pýchy a určitě se nepředstaví Zdeněk Kutlák s kanadským útočníkem Dunnem. Zápas s Jihlavou začne v 17.30 hodin.