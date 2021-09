Hokejista zkolaboval, proč chyběla sanitka? Benátky vysvětlují výjimku

Krejčí padl k ledu ve třetí třetině po střele domácího Vojtěcha Jiruše a prostějovský trenér Aleš Totter si po zápase postěžoval: „Na každém utkání má být sanitka a tady se čekalo pětadvacet minut na záchranku, což nechápu. Přijela jen nosítka.“

„V profesionální soutěži to není možné. Domácí argumentovali, že mají nějakou výjimku. Jestli svaz bude dělat podobné výjimky, než někdo zemře na ledě... To mě strašně mrzí,“ dodal.

Benátky skutečně mají výjimku na to, že nemusí mít při zápasech sanitku na stadionu, výkonný výbor žádost klubu schválil 2. září 2021, jak dokládá dokument, který má iDNES.cz k dispozici.



„Odůvodnil ji tím, že ve městě není zdravotnické zařízení, které by podobnou službu poskytovalo a nelze ji – nehledě na dojezdovou vzdálenost – zajistit ani z blízkého okolí. Náhradou nabídl ošetřovnu přímo na zimním stadionu, nadstandardně vybavenou pro případnou okamžitou pomoc,“ vysvětluje mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Žádostí se podle něj zabývala lékařská komise svazu, která konstatovala, že vybavení je na úrovni pohotovostní sanitky rychlé zdravotnické pomoci a výjimku lze udělit.

„Podmínkou je, aby byl při utkáních přítomen lékař s odpovídající specializací. Vybavení ošetřovny bylo před loňskou i letošní sezonou zkontrolováno na místě a výkonný výbor ČSLH klubu výjimku na doporučení lékařské komise udělil,“ dodává Zikmund.

Manažer Benátek Salanský ve čtvrtek ráno pro iDNES.cz doplnil, že na středečním utkání byl přítomen klubový lékař Jakub Rezner: „Ten během pikosekundy vyběhl za hráčem na led, poskytl mu ošetření a zajistil životní funkce. Následně ho převezli do naší plně vybavené ordinace, byl jsem u toho.“

Zároveň přiznává, že hlasatel na žádost rozhodčího Radka Wagnera poprosil o pomoc lékaře z publika. „Asi to nebylo potřeba, ale dvě dámy přišly a pomohly. Za to jim patří velký dík,“ říká Salanský s tím, že by si klub nikdy nedovolil nezajistit lékařskou péči.

„Jsem z toho úplně vyřízený. V zápise i rozhodčí píše, že zdravotní služba byla poskytnuta včas, nepochybili jsme. Kdyby tam stála sanita s řidičem - paramedikem -, do které by se pacient uložil, stejně by se čekalo na příjezd záchranné služby, sanita by nemohla odjet,“ dodává Salanský.



Podle mluvčího svazu Zikmunda se bude svaz středečním incidentem zabývat, zda se dodržely všechny náležitosti. Z dostupných záběrů je nicméně dle Zikmunda zřejmé, že lékař u zraněného hráče byl během několika sekund.

Žádný jiný klub v první lize o podobnou výjimku nežádal.

„Člověk uvědomí, že je něco více než hokej. Měli jsme zranění, když Petr Krejčí zkolaboval, ale je stabilizovaný a bude v pořádku,“ dodal po zápase a výhře 4:1 prostějovský kouč Totter.



Mluvčí klubu Michal Mareš ve čtvrtek doplnil: „Petr je stabilizovaný, došlo k velkému poranění v dutině ústní, takže zuby... Vypadá to ale, že čelist by měla být vpořádku.“