Benátky bez trestu. Při hokeji nemusí být sanitka, tamní klub má výjimku

V tiskové zprávě disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje uvádí: „Po podrobném šetření dospěla komise k závěru, že pořádající klub HC Benátky nad Jizerou neporušil podmínky, za nichž mu byla udělena výjimka ze směrnice, vyžadující při utkáních přítomnost vozidla rychlé zdravotnické pomoci s řidičem.“

Odvolává se na předem specifikované podmínky místní ošetřovny. „Ošetřovna zimního stadionu je pro poskytnutí kvalifikované pomoci vybavena na úrovni vozidla rychlé záchranné pomoci a utkání byl přítomen lékař s požadovanou specializací.“

Pro posouzení případu si kromě videozáznamu a písemných vyjádření vyžádala i nezávislé odborné stanovisko lékařské komise ČSLH. Ta potvrdila odbornost postupu zasahujícího lékaře a konstatovala, že hráči byla poskytnuta adekvátní první pomoc.

Následně byl Krejčí převezen na ošetřovnu a stomatochirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nedošlo tak k porušení směrnic, avšak nově bude muset klub z Benátek zajistit přítomnost zdravotnického pracovníka, odborně způsobilého podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Zároveň musí proškolit pořadatele pro manipulaci se zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna vybavena.

K vypjatému momentu došlo 29. září v souboji domácích s Prostějovem. Krejčí padl k ledu ve třetí třetině po střele domácího Vojtěcha Jiruše. Po zápase odstartoval vlnu kritických komentářů.

„Na každém utkání má být sanitka a tady se čekalo pětadvacet minut na záchranku, což nechápu. Přijela jen nosítka,“ stěžoval si trenér Prostějova Aleš Totter.

„V zápise i rozhodčí píše, že zdravotní služba byla poskytnuta včas, nepochybili jsme. Kdyby tam stála sanita s řidičem-paramedikem, do které by se pacient uložil, stejně by se čekalo na příjezd záchranné služby, sanita by nemohla odjet,“ argumentoval naopak kouč domácích Bartoloměj Salanský.

Po chvilce ještě poprosil rozhodčí Radek Wagner o pomoc lékaře z publika. „Asi to nebylo potřeba, ale dvě dámy přišly a pomohly. Za to jim patří velký dík,“ říkal Salanský s tím, že by si klub nikdy nedovolil nezajistit lékařskou péči.

Krejčí utrpěl zranění dutiny ústní, přišel o několik zubů, naštěstí neutrpěl dlouhodobější následky. Rozehrál se ve druhé lize v dresu Hodonína, v pondělí a ve středu už nastoupil klasicky za prostějovské Jestřáby.