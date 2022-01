Doufám, že si z Motoru odvezu formu, říká Doležal. Má se vrátit do Sparty

Po minulé povedené sezoně v dresu Motoru si vysloužil přestup mezi domácí elitu. Osmadvacetiletý hokejový útočník Zdeněk Doležal zamířil do mateřského klubu – do Sparty Praha.

Aktuální ročník mu však nevycházel podle jeho představ. Odehrál tam 26 zápasů, v nichž dal jen čtyři góly. I proto ho poslali „rozehrát“ do známého prostředí. A v Českých Budějovicích si Doležal zase vzpomněl, že góly dávat umí. Za Motor zatím nastoupil do osmi zápasů a v nich čtyřikrát skóroval.

V Motoru jste tedy vyrovnal počet gólů od začátku sezony ve Spartě. Daří se vám tady nad očekávání?

Daří se mi, to ano, ale neříkal bych, že nad očekávání. Góly dávat umím, což jsem si už dokázal hodněkrát. Je to o hlavě a hokejovém sebevědomí, které mi tu určitě vzrostlo.

Motor je v karanténě Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí covid-19 A mužstvu Motoru do neděle karanténu. Tým tak dnes nemůže nastoupit k utkání v Litvínově a v neděli na ledě Karlových Varů. V pondělí 17. ledna se má Motor po ukončení karantény vrátit zpět do tréninku, úterní domácí duel s Vítkovicemi by se měl odehrát.

Může to být také tím, do jaké formace vás trenéři zařadí? Přece jen ve Spartě se do prvních dvou formací plných výrazných jmen hůře dostává.

Není to až tak úplně o tom, v jaké lajně hrajete. Třeba v Motoru také nemám nějak veliký ice time (čas strávený na ledě při zápase). Tady je to zejména o tom, že cítím, že mi trenér i spoluhráči věří. Ve Spartě máte spoustu výborných hokejistů a kluci jako já tam jsou možná trochu upozadění, takže pak je velice těžké se výrazněji prosazovat.

Tady na jihu hrajete v prvních dvou formacích.

V Budějovicích se mi hraje přece jen uvolněněji. I když jsem byl ve Spartě občas zařazený do prvních dvou lajn, tak člověka občas napadne, že tam je asi hlavně proto, že je někdo nemocný. V Motoru mi trenér hned řekl, jaká bude moje role a co ode mě očekává. Já už pak jen těžím ze spolupráce s Jirkou Novotným, Lukášem Pechem, Michalem Vondrkou nebo Jindrou Abdulem.

Přece jen, nenapadlo vás, že jste se unáhlil s odchodem do Sparty?

Občas o tom popřemýšlím. Zatím nevím nic, že bych se do Prahy vracet neměl, takže to pořád beru tak, že v Motoru jsem na výpomoc a pořád jsem sparťan (Doležal je na hostování v Motoru do 31. ledna). Až se tam vrátím, budu doufat, že si z Budějovic odvezu i dobrou formu a to sebevědomí.

Gólově jste tu pookřál, jak se vám v Motoru hraje celkově?

Splnilo se přesně to, co jsem od výměny očekával. Nemám vůbec nic negativního, co bych mohl na moje krátké působení v Motoru říci. Mužstvu se daří, všichni tu šlapou na sto procent, a jestli jsem tomu i já trochu pomohl, jsem za to jedině rád.

Dokonce jste dal gól i při utkání proti Spartě, když jste překvapil brankáře Alexandera Saláka. Svoji trefu jste příliš neoslavoval, stejně jako exsparťan Lukáš Pech. Probírali jste po utkání spolu vaše góly?

To zase ne. Sice jsme to na ledě moc neprožívali, ale vnitřně jsme se oba radovali jako blázni. A ať chcete, nebo ne, pořád to ve vás je. Že vás už nepotřebují. Možná to byla i naše chyba, nebo Sparty, ale v danou chvíli vás už v týmu nechtěli. A gól, Lukášovy dva, vás proti takovému týmu potěší.

Říkal jste, že se vám zvedlo sebevědomí. V jaké pozici byste se tedy rád vrátil do Prahy?

Už je to dlouho, co jsem o něco nehrál. I proto jsem do Sparty šel, abych si mohl zahrát o titul. Chtěl bych v tom mému mateřskému klubu pomoci, i když vím, že se momentálně moc nedaří. Chci se víc prosazovat a pomáhat tím, co dělám teď v Motoru.

Může se stát, že pražský celek nebude už v této sezoně o vaše služby stát. Nepřemýšlel jste i o tom, že byste sezonu za Motor dohrál?

Vůbec ne. Teď je to tak, že všichni čekáme, co Sparta. Jsem rád, že Budějovice by o mě měly zájem i nadále, ale zatím je opravdu brzy na nějaké přemýšlení.

V minulé sezoně jste byl nejlepším střelcem Motoru. Posunul jste se hokejově ještě dál po přestupu do jednoho z českých top týmů?

Na Spartě jsou hodně zkušení hráči, co si prošli NHL, KHL a reprezentací. Sledovat je na tréninku při řešení různých situací mi dalo hodně. Potom si to také zkouším i při zápasech. Myslím si, že jsem spoustu věcí pochytil i v Lize mistrů, kde byly výborné zápasy a my jsme v nich přehrávali švédské i finské týmy. Sice se řada věcí ve Spartě nevyvíjela nejlépe, ale hanit přestup tam určitě nebudu.

Jak se to celé přihodilo, že jste byl v prosinci vyměněný zrovna do týmu, ve kterém jste působil několik předchozích sezon?

Bylo to vzájemné. Už jsem si říkal, že bych potřeboval nový impulz, takže jsem oslovil agenta. On sám mi pak říkal, že jsem jedním z těch, které bude chtít Sparta vyměnit, tak jsme se dohodli. Prioritně jsem chtěl jít do Motoru, kde se cítím výborně.

Mezi Spartou a Motorem zbývá odehrát v základní části ještě jeden vzájemný zápas. V něm už zase můžete stát na straně Pražanů. Jaké teď budete mít pocity, když budete hrát proti týmu, kterému jste pomáhal stoupat tabulkou?

Takový je hokejový život. Pro mě byly hodně speciální už ty první dva zápasy, co jsem byl na Spartě. Takže to bude asi stejné, Budějovice mám rád.

Čím si vysvětlujete, že Budějovice pražský tým v sezoně už třikrát porazily?

Vždyť Motor má výborný mančaft! Chybí jen pár bodů na čtvrté místo. A pokud teď navážeme na výkony, které jsme předváděli v posledních zápasech, tak se můžeme z toho šestého místa drápat ještě výš.