České derby pod širým nebem v Německu. Nádhera, ale i fronty aut

„Jsme moc rádi za vítězství. Hrálo se o body, které potřebujeme my i Vary, takže jsme šťastní za výhru. Měli jsme obavy, jak bude vypadat led, ale nakonec to nebylo špatné. Viděli jsme kvalitní utkání a diváci vytvořili krásnou kulisu,“ říkal plzeňský trenér Petr Kořínek.

Naopak zklamání z výkonu i výsledku neskrýval asistent karlovarského trenéra Vojtěch Šik. „Nás moc mrzí, že jsme výpadkem ve druhé třetině utkání ztratili. Všude jsme byli o krok později, prohrávali osobní souboje.“ Zároveň však ocenil atmosféru i divácký zájem. „Chci poděkovat všem, kteří se na tomto úžasném zážitku podíleli, našim fanouškům i fanouškům Plzně, kteří vytvořili skvělé prostředí,“ ocenil Šik.

Ne všichni ovšem stihli úvodní rychlé branky obou mužstev. Namátkové kontroly na německé hranici vytvořily dlouhé fronty aut i autobusů, které se táhly až do Kraslic. Další chaos na parkovištích přispěl k tomu, že značná část diváků se do sektorů dostávala se zpožděním.

„Když jsme šli na rozcvičku, tak autobusy s našimi fanoušky asi ještě nedorazily. Ale nakonec lidi zaplnili tribuny a udělali skvělou atmosféru,“ chválil plzeňský obránce Petr Zámorský.

Převahu v hledišti měli příznivci vítězného týmu, kteří o sobě dali vědět i odpálením několika světlic. Radost z pěti vstřelených branek pak převážila nad nepříliš šťastným umístěním zelené ochranné sítě za bránou před hostujícím sektorem. K dobrému výhledu nepřispělo ve třetí třetině ani totálně zamlžené plexisklo kolem ledové plochy.

Ale i tak to byl speciální zážitek v takřka kouzelných kulisách.

To potvrdil i plzeňský kapitán Schleiss, který před osmi lety při premiéře Škody ve „winter classic“ kvůli zranění přišel o duel v Brně. V Klingenthalu pomohl týmu k výhře gólem a dvěma asistencemi a zapsal bodově nejlepší utkání v sezoně. „Byl to skvělý zážitek, super akce, ještě jak se setmělo, byla to krása. Osvětlení i hudba přispěly k jedinečné atmosféře a parádní bylo, že diváci byli opravdu blízko kluziště. Navíc jsme vyhráli,“ pochvaloval si Jan Schleiss.

Plzeňští fanoušci v Klingenthalu.

Všechny týmy, které během třídenní akce Hockey Outdoor Triple konané k desátému výročí vzniku druhé německé ligy, se musely vyrovnat s atypickými podmínkami. K dispozici měly malé provizorní kabiny, sprchy vedle, k ledu museli hráči pochodovat zhruba sto metrů s chrániči bruslí. „Podmínky byly polní, ale s tím se muselo počítat. Hraje se venku, počasí nejde naplánovat. Kvalita ledu nebyla optimální, věděli jsme, že puk bude skákat a budou tam rýhy. Museli jsme se přizpůsobit. Připomnělo mi to doby, kdy jsme hráli jako malí na rybníku,“ líčil Schleiss.

Kapitánovi Karlových Varů pokazil náladu hlavně nepříznivý výsledek. „Byla tady neuvěřitelná atmosféra, lepší, než jsme si to představovali. Dorazily mraky lidí, hrálo se v krásném prostředí a bylo to pěkně udělané. Pro všechny se jednalo o neuvěřitelný zážitek. Jen výsledek a naše hra to kazí,“ popisoval Jiří Černoch, jehož do skokanského areálu přijela podpořit celá rodina.