Sobotka a Sparta, prodlouží spolupráci? Klub ho chválí, jemu se daří

Sobotka posílil Spartu 14. listopadu, s pražským klubem se dohodl na měsíčním angažmá poté, co po čtyřech zápasech (0+2) skončil ve švýcarském Rapperswilu.

„Dohodli jsme se, že to spolu zkusíme a uvidíme, jak to bude oběma stranám vyhovovat. Je třeba říci, že kontrakt s Vladimírem Sobotkou je nastavený především motivačně, výhodně pro obě strany,“ prozradil později sportovní manažer Jaroslav Hlinka.



Sparťanský útočník Vladimír Sobotka v šanci před českobudějovickým brankářem Markem Čiliakem.

Klub bude se Sobotkovými zástupci v nejbližších dnech detailně řešit, zda spolupráci prodlouží. Sobotka stále pokujuje po NHL, která by podle nejnovějších informací mohla začít 13. ledna.

Teoreticky by se obě strany mohly dohodnout podobně jako ostatní na smlouvě do konce ročníku 2020/21 s tím, že v případě startu NHL a platné smlouvy bude moct hráč okamžitě odletět do zámoří.

Zájem alespoň z kabiny by měl být. Sobotka po prvních třech zápasech bez bodu nasbíral v dalších pěti hned dva góly a pět asistencí.

„Ale body nejsou důležité,“ upozorňuje jeden z koučů Miloslav Hořava. „Důležité je to, co dělá pro tým. A on dělá hodně, jsme rádi, že ho tu máme.“



Podobně se vyjádřil i lídr Sparty Roman Horák, s nímž a kapitánem Michalem Řepíkem Sobotka nastupuje v jednom útoku.

„Sob i Řepa jsou výborní, o tom žádná. Chápu, že mu chvíli trvalo, než začal sbírat body, pro nikoho není jednoduché přijít do jakékoliv ligy, ale jako hráč je úplně úžasný, silný na puku. Mně se s ním hraje výborně,“ řekl Horák po nedělním vítězství nad Kometou 6:1.



Na domluvu o další spolupráci má klub a hráč zhruba ještě týden.