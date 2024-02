Plzeň čekají Vítkovice. Sestava je ustálená, těší kouče Kořínka

Sérii dvou venkovních duelů zahájí Indiáni v pátek ve Vítkovicích, v neděli je pak čeká souboj na ledě brněnské Komety. „Vítkovice se v poslední době zvedly a mají dobré výsledky. Čeká nás těžký zápas, ale budeme se snažit přivézt nějaké body,“ říká plzeňský kouč Petr Kořínek.

S čím půjdete do závěrečných bojů v základní části?

Věříme, že se do předkola dostaneme. V posledních zápasech budeme chtít urvat co nejvíc bodů a zajistit si co nejlepší výchozí pozici. Zatím je předčasné koukat na možné soupeře pro play off, ve hře je patnáct bodů a ty mohou ještě hodně zamíchat konečným pořadím. Chceme závěrečné zápasy dobře odehrát, abychom byli co nejlépe připraveni na předkolo.

Vítkovice jste v průběhu sezony třikrát porazili, sedí vám tento soupeř?

Vždycky se vám proti nějakému soupeři daří víc, ale nehraje to podstatnou roli. Je třeba se co nejlépe připravit na nejbližší utkání. Ve Vítkovicích jsme poslední utkání vyhráli v prodloužení trochu i se štěstím, když jsme dotahovali dvougólový náskok soupeře. Ale všechny tři duely skončily rozdílem jedné branky, což napovídá, že i teď se dá očekávat vyrovnané utkání.

Během sezony se často měnila sestava vašeho týmu, je nyní už složení útoků podle vašich představ?

V sezoně to bylo vynucené i z důvodu zranění některých hráčů. Teď si kluci na sebe zvykli, a pokud nepřijdou vynucené změny, tak už do toho nechceme moc sahat. Máme ustálenou sestavu a na rozhodující část sezony jsme připraveni.

Jaká je situace kolem zraněných hráčů?

Do sestavy se vrací Petr Straka, naopak lehčí zranění má Jan Piskáček, který zřejmě do zápasu nezasáhne. Na marodce zůstává kromě dlouhodobě zraněného Jiříčka i Tim Söderlund, u kterého nedokážeme zatím odhadnout návrat na led.