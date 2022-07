Bylo těžké se s tím poprat, říká liberecký bek Vitásek o svém zranění

Obránce Ondřej Vitásek má za sebou hodně složité období kariéry. „Bylo těžké se s tím poprat. Na chvíli se objevily i spekulace, že bych se možná už nemohl vrátit. Naštěstí se to nepotvrdilo. Udělal jsem všechno pro to, abych se vyléčil,“ řekl jednatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi v rozhovoru pro klubový web.

Do letní přípravy se zatím nemohl zapojit naplno, ale vše je snad na dobré cestě. „Byl jsem na kontrole a doktor řekl, že to vypadá dobře. Chce to ale čas,“ shrnuje Vitásek svůj aktuální stav.

Na oslabený organismus však nemůže naložit hned plnou zátěž. Vše musí být pozvolné. „Prodělal jsem docela krutou infekci a rekonvalescence trvala skoro tři měsíce. Celou tu dobu jsem jenom bral antibiotika a nemohl nic dělat. To nejhorší už mám každopádně za sebou. Už se můžu soustředit na hokej a na nabrání svalové hmoty,“ říká.

Ondřej Vitásek začínal s hokejem v rodném Prostějově. Do extraligy se naplno prosadil v Liberci, za který dodnes odehrál bezmála tři stovky zápasů. Na kontě má také tři a půl sezony v KHL, kde nastupoval i za exotický čínský Kunlun. Do Liberce se vrátil v průběhu ročníku 2020/21 z lotyšské Rigy. Vloni ho však zastavilo vážné zranění.

Teď se snaží v klidu pracovat na tom, aby v nové sezoně mohl pochroumané rameno používat na sto procent a nemusel přemýšlet nad tím, jestli je v pořádku. Během června už se spoluhráči zkoušel chodit na led a věří, že na startu nové sezony bude připravený.

Předtím by ještě mohl stihnout pár přípravných zápasů, ale jisté to není. „Rozhodně nechci vyhlašovat, že tehdy a tehdy nastoupím. Půjdu na kontrolu a s lékařem uvidíme, co a jak. Priorita je pro mě začátek sezony v září,“ prohlásil Vitásek.

Obrana Bílých Tygrů by podle něj měla i bez tahouna Ladislava Šmída, který ukončil kariéru, být konkurenceschopná. „Bude to samozřejmě velká ztráta. Když jsem se s ním ale naposledy bavil, tak bylo vidět, že mu hokej hodně chybí. Uvidíme, třeba si to ještě rozmyslí,“ uvažuje. „O tom, že nám bude chybět, se podle mě vůbec nemusíme bavit. V posledním play off byl naším nejlepším hráčem. Je to ale tak, jak to je. Musíme to zvládnout bez něj a jít dál.“