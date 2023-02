Úleva Vervy. Cukaly nám zadečky, pomohla facka v Kladně, přiznává Hlava

Úleva Vervy. V předkole chce Mlejnek překvapit Vzestupy a pády, kotrmelce, zloba fanoušků, řev v kabině. Cestou plnou útrap nakonec hokejisté Litvínova došli v extralize do předkola play off. „Velká úleva,“ odfoukl si trenér Karel Mlejnek, nástupce v říjnu odvolaného Vladimíra Růžičky. Předtím mu dělal asistenta. „Z prvních čtrnácti utkání jsme měli devět bodů, byl jsem toho spolu s mužstvem součástí. Teď je před námi příjemnější etapa.“ Trenér Litvínova Karel Mlejnek Čtvrtá výhra v řadě, nedělní 2:1 nad Plzní, katapultovala chemiky do vyřazovací fáze. Soupeře teprve poznají. „Nebudeme určitě ti, kteří si půjdou jen zahrát. Připravíme se, abychom se postarali o překvapení. Ale začneme dvakrát venku, bude to velice těžká mise,“ tuší Mlejnek, že momentálně jedenáctý Litvínov favoritem nebude. „Neříkám, že neprohrajeme sérii 0:3, to nevím, ale určitě soupeře potrápíme.“ Co stojí za litvínovským probuzením? „Návrat spousty zraněných a nejen lídrů, ale i hráčů do rolí do čtvrté lajny, to je na prvním místě,“ řekl kouč. „Na druhém urvané penalty teď doma s Kometou. A nemůžu opomenout etapu do Vánoc, listopad a prosinec byly z naší strany excelentní.“