Kaše teď Litvínov neřeší: Chci do play off z druhého místa a titul se Spartou

Rytíře jste přemohli i počtvrté v sezoně. Šlo o nejtěžší zápas?

Jednoduchý nebyl. Oni hrají o přežití, nemají co ztratit. Jde vidět, že občas riskují za hranou, někdy se jim to vyplácí, někdy ne. Tři body jsou důležité, ale musíme se ze zápasu i poučit. Dneska to nebylo optimální, doufám, že si k tomu sedneme a řekneme něco víc.

Ovšem za ubráněná oslabení se pochválíte, ne?

Naše obranné čtveřice to sehrály parádně, jim patří taky velký dík, ale hlavně Kořenář v brance nás podržel, to vítězství jde za ním.

Zajistili jste si čtvrtfinále, co dál?

Minule jsme v Liberci odehráli dobré utkání, i když nám nevyšel vstup a závěr. Věděli jsme, že v Kladně to bude těžké. Máme tři body, jsme ve čtvrtfinále, první krok jsme udělali, ale chceme ještě bojovat o druhou příčku a z ní hrát play off. Věřím, že to zvládneme.

Jak jste si užil vyprodanou halu? Přišlo 5 200 fanoušků.

Atmosféra byla parádní, jak z jejich strany, tak musíme poděkovat hlavně našim fanouškům. Byla jich tady spousta, šli hodně slyšet. Doufám, že nás budou podporovat i v dalších zápasech.

Cítil jste i vy jako zástupce mladší generace, že zápas Kladna se Spartou má nádech derby?

Do Kladna jsme přijeli jako na každý jiný zápas, občas to ale bylo vyhrocenější. Což je pro nás dobré do play off, takhle bude vypadat. Patří to k hokeji. Bylo to takové menší play off utkání, za to jsem rád.

Pod staronovým trenérem Miloslavem Hořavou jste v ráži. Co se změnilo po jeho návratu?

Já byl ze začátku zraněný, takže když přišel, nebyl jsem úplně u toho zvratu. Jeho práce je ovšem znát. Každý klub ví, že když přijdou noví trenéři, je to nějaký impuls. A pro nás byl hodně velký a pozitivní.

Jaká je vaše forma po zranění?

Je důležité, že po dlouhé pauze hraji. Máme lehce zraněného Vláďu Sobotku, doufáme, že příští týden už bude připravený. Já jsem rád, když dostanu šanci v první lajně. Myslím, že z mé strany to nebyl optimální výkon, trošku trápení. Ale cítím se dobře, pozitivně, vyhráváme, to je pro nás nejdůležitější.

David Kaše využívá přesilovku a posílá Spartu do vedení.

Erik Thorell se proti Kladnu blýskl gólem a dvěma asistencemi. Co na něj říkáte?

Hraje výborně, je to playmaker. Nahrával mi na gól, hezky mě našel. Trošku jsme něco změnili při přesilovce, dával mi puk před prázdnou branku a já už to měl celkem jednoduché. Každý hráč v týmu má svoji úlohu, proto se nám tak daří.

Je plno týmů ve formě, bude letos play off mimořádné?

Každý chce vyhrát titul, kdo ne, je u něj něco špatně. Předek je hodně vyrovnaný, budou rozhodovat detaily. My se dobře připravíme a věřím, že všechno klapne.

A po sezoně půjdete do Litvínova? Spekuluje se o tom.

Mám smlouvu ve Spartě, chci vyhrát titul, od toho tady jsem. Vůbec nepřemýšlím, co bude za měsíc nebo příští rok. Jsem tady, odvedu nejlepší práci, jakou budu moct. A doufám, že vyhrajeme titul.