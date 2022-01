Nestrašilův pohled na fair play: Přiznat, že to faul nebyl, je sporné

Třinečtí vyhráli 7:3 a jen potvrdili, že v početní převaze nikdo v extralize není lepší. V dosavadních 40 zápasech měli 144 přesilovek, v nichž dali 45 gólů. Úspěšnost mají 31,25 procenta. Druhé Pardubice 23,33 procenta.

„Prostě se nám daří, jak první, tak druhé přesilovkové formaci,“ řekl třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Také Mladá Boleslav využila dvakrát početní převahu. Z deseti gólů šest padlo v přesilovce, což není obvyklé.

Většinou se to stává na nějakých krátkých turnajích, kde je šest sedm zápasů a v přesilovce vám to lepí. Během celé sezony se to ale srovná. Většinou když má někdo úspěšnost nad dvacet procent, tak je to výborné.

Hrajete přesilovky tak dobře, že vás soupeři ještě nepřečetli?

Spíš jsme měli dobrý start do sezony. Zvedli jsme si sebevědomí. Řekl bych, že jsme v přesilovkách dávali ještě více gólů než v nynějších měsících, a o to se nám teď hraje lépe.

Může hrát roli, že se protivníci vašich přesilovek předem obávají?

To ano. Já být trenér soupeře, který ví, že máme zhruba třicetiprocentní úspěšnost, tak klukům říkám, že nesmějí faulovat. Ale to si říkáme všichni. I my před Boleslaví, která má využití zhruba dvacet procent (18,59) a je tuším pátá v lize.

Jednu přesilovku odvolal váš útočník Martin Růžička, když odmítl, že by ho gólman Jan Růžička podrazil. Co říkáte jeho gestu?

Pro mě to je hrozně sporná otázka. Co se stalo v neděli, bylo stoprocentně na odvolání, protože brankář nejdříve zahrál puk a hokejkou šel proti bruslím. Ale budete dost fair, když budete hrát finále Stanley Cupu, sedmý zápas, nebo něco takového? Za sebe říkám, že ne. Když někdo upadne úplně mimo hru a není tam hokejka, nic, tak to samozřejmě odvolám, ale jak Okál ve Zlíně odmítl faul asi v poslední minutě, to bych zrovna neudělal.

Vážně?

Je to opravdu hodně sporné. Od posuzování zákroků jsou na ledě rozhodčí, na druhou stranu je to sport, v němž by nějaké fair play být mělo.

Martin Růžička v neděli dorovnal klubový rekord Richarda Krále v počtu bodů, jichž nasbíral 568. Co jeho počinu říkáte?

Neuvěřitelné. Už to, že tady odehrál tolik sezon a celé ty roky se drží na předních místech bodování, je úžasné. Je to vizitka toho, jaký je soutěživec a že chce dát gól, ať už je stav sedm tři, anebo osm nula. Do každého střídání jde s tím, že něco udělá. Naprosto fantastické.

Nyní se hodně řeší nominace na olympijské hry v Pekingu. Nemrzí vás, že v ní nejste?

Nechci to ani komentovat, na to moc nejsem. Chci, aby tým, co tam poletí, měl klid, aby se mu věřilo. U nás to bývá tak, že jedeme na Euro Hockey Tour a pomalu už prohráváme první třetinu. Samozřejmě mě se... (použil ostřejší slovo), že tam nejsem, asi jako každého. Ale je to tak a jdeme dál.