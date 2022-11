Těžké Mertlovy časy. Chci týmu pomáhat víc, říká plzeňský útočník

A Mertl má na kontě průměrnou bilanci čtyř gólů a pěti asistencí.

„Samozřejmě, když se daří, člověk si hokej víc užívá, je v lepším rozpoložení. Ale to si musíte zasloužit výkony a hlavně výsledky. Takový je sport,“ prohodí 36letý Mertl před náročným závěrem týdne.

Dnes Plzeň hraje v Hradci Králové, v neděli hostí mistry z Třince.

Jak to prožíváte? Jste zklamaný, naštvaný, rozmrzelý...?

Chtěl bych samozřejmě týmu pomáhat víc. Bohužel, zatím se to moc nevede. Ale doufám, že se to zlomí. Když dá hráč pár gólů, hned se mu hraje líp a cítí se dobře. Musím tomu jít pořád naproti.

Může být problém i to, že od začátku sezony se okolo vás vystřídalo hodně spoluhráčů?

Sestava se mění, točí, zatím se úplně neustálila. Je to logické. Když nejsou výsledky, trenéři hledají, co se dá změnit, sestava se mění. Není to jako dřív, kdy alespoň nějaké dvojičky fungovaly a zůstávaly spolu.

Takhle souhra trpí?

Je to i o tom. Když se na tým nabalí dobré výsledky, všechno jde lépe. Když nejsou, hledá se, zkouší. Tak to je všude. Ale vůbec tím nechci říci, že bych si na něco stěžoval, natož na moje kolegy z útoku. Každý udělá chybu, já nebo oni, jsme jeden tým a musíme si pomáhat navzájem.

Tak náročnou sezonu jste v Plzni nezažil, že?

Přesně tak. Rádi bychom zase hráli nahoře, ale není to jednoduché. Letos je liga strašně vyrovnaná. S každým můžete vyhrát, s každým prohrát. Kladno je sice poslední, ale hraje výborně. Nedá se říct, že by v soutěži byl někdo slabý. Je to boj v každém kole o každý bod a tak to bude podle mě až do konce.

Svázalo vás to třeba v minulém utkání proti Kladnu, kdy jste v první třetině vůbec nestíhali?

Chtěli jsme doma začít úplně jinak, místo toho bylo Kladno o parník lepší. Důraznější, kvalitnější na puku. Rozhodně jsme takhle začít nechtěli. Jestli nás svazovalo, že jde o hodně, to nevím. Pak se hra srovnala, mohli jsme vyhrát, ale brali nakonec jen bod.

Jaká je po třech porážkách v řadě v kabině nálada?

Je to samozřejmě nepříjemné, ale nemůžeme se tím svazovat. Je to za námi, další zápasy prostě musíme urvat nějaké body.

Je důležité udržet pozitivní atmosféru, přidávat i vtípky?

Je určitě důležité, aby kabina stále fungovala a nebyl tam nějaký stres. Ale když se nedaří, tak je třeba se věnovat i vážným věcem.

Před vámi je těžký závěr týdne, v pátek hrajete v Hradci Králové, pak doma s Třincem.

Jo, bude to těžký víkend. Ale jak jsem říkal, zápasy budou všechny těžké a je jedno, jestli nás čekají mančafty shora, zdola nebo okolo nás. Všechny jsou výborné. My každopádně budeme chtít uspět v Hradci i doma s Třincem.

Pardubice a Vítkovice jsou už odskočené. Ukazuje se, že bohatší kluby začínají mít navrch?

No, tak by teď mohly malinko zvolnit, ne? (úsměv) Já se soustředím na nás. Musíme rvát každý centimetr ledu, abychom urvali výsledek a body. Potřebujeme je, abychom se v tabulce posunuli na lepší místa.