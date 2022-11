Zámorský ofenzivně táhne plzeňské beky. O reprezentaci nepřemýšlím, říká

Sám ale na statistiky příliš nehledí. „Na své góly a přihrávky se nedívám, protože nechci, aby mě to zbytečně svazovalo,“ řekl Zámorský, třicetiletý rodák ze Zlína.

Změnil se styl hry po příchodu nových trenérů do Plzně?

Pod novými trenéry už jsme odehráli dost utkání, nějaké nové prvky přinesli. Každý trenér má svůj rukopis. Něco se pozměnilo, ale extra vědu bych z toho nedělal. Důležité je, aby to fungovalo. Aby všichni hráči věděli, co mají hrát, plnili jsme to na ledě a přetavilo se to v body.

Přes špatný začátek jste nyní na devátém místě. Jak byste hodnotil uplynulou část sezony?

Začátek byl pro nás těžší. Určitě jsme chtěli vstoupit do sezony lépe. Bohužel se nám to nepodařilo, ale i takové začátky jsou. Musíme se z toho ponaučit. Každý den jsme tvrdě makali a teď se to nějakým způsobem začíná obracet. To ale nic neznamená. Jedním zápasem může být zase všechno jinak. Jdeme den po dni. Každý den musíme makat, připravovat se a pak věřím, že to bude dobré.

Po příchodu do Plzně jste říkal, že je kabina plná mladých kluků. Omládl jste v jejich přítomnosti?

Já jsem pořád mladý! Zastavil jsem se na devatenácti. Občas mi to tedy skočí nahoru, ale jinak se cítím pořád stejně dobře. (úsměv) Kabina je super. Nemáme jediný problém. Je tu legrace a já si to tady užívám.

Fakta Ofenzivní eso v defenzivních řadách Před odchodem do švédské nejvyšší soutěže zažil Petr Zámorský povedenou sezonu v dresu brněnské Komety, dnešního soupeře Škody Plzeň. Tehdy byl v Brně na hostování z Hradce Králové a v pětadvaceti zápasech základní části nasbíral osmnáct bodů. K těm přidal další čtyři v play off. Podobnou formu má třicetiletý zadák i teď.

Sedla vám role, kterou vám trenéři dali?

Cítím se dobře. Každý zápas se snažím dát týmu nejvíc, co umím, a abych mu byl prospěšný. Jestli sedla, nebo nesedla, to se můžeme pobavit po sezoně. Dostávám hromadu času, jsem za to strašně moc vděčný. Snažím se pracovat na ledě i mimo něj, abych to trenérům vrátil. Samozřejmě i v zápasech. Z mojí strany je tam zatím spokojenost.

Pomýšlíte opět na reprezentaci?

Dosud se mi nikdo neozval. Soustředím se na práci tady. Až to přijde, jestli to vůbec přijde, tak se tím budu nějak zaobírat.

Další utkání sehrajete v pátek na ledě Komety, kde se vám také dařilo. Těšíte se na návrat?

Do Brna se určitě těším. Těším se na každý zápas. V Brně to bude určitě speciální, vždycky se mi tam dobře hrálo. Hala byla pokaždé vyprodaná, dobrá atmosféra. Věřím, že to tam bude znovu takové, že odtamtud odvezeme nějaké body a pojedeme spokojeni domů.