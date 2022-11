Stačilo trefit branku, litoval plzeňský Kodýtek zahozené šance

Napotřetí k plzeňské lsti s odvoláním brankáře nedošlo. Už po 22 vteřinách přidaného času si vzal kotouč Filippi, protáhl se kolem Schleisse a přesnou střelou na bližší tyč rozhodl. „Co říct k prodloužení? Asi nic, prostě to vymetl,“ smekl před střelcem klobouk plzeňský centr Petr Kodýtek.

Byla klíčová přesilová hra pět na tři za stavu 2:1, kterou Liberec ve druhé třetině využil a skóre vyrovnal?

Asi ano, výborně to sehráli. Ale my bychom je k tomu správně neměli pustit. Vždy máme strašný problém s tím, že ve druhé třetině vypneme na jednu dvě minuty a necháme si dát dva zbytečné góly. Stalo se, Liberce to skvěle sehrál. K tomuhle by ale vůbec nemělo docházet. Příště už se musíme konečně poučit, nedělat hloupé fauly a pomoci brankáři.

V závěru základní části jsi měl šanci rozhodnout. Co chybělo?

Trefit bránu. Kotouč se ke mně odrazil. Chtěl jsem to zvednout, protože přede mnou bylo hodně hráčů, i brankář ležel. Střílel jsem nahoru, bohužel jsem netrefil bránu.

Převládá radost z bodu, nebo bolest ze ztráty dvou?

Radost úplně nevím. Bod dobrý. Je tu samozřejmě velké ale. Mohly být dva i tři. Minutu před koncem jsem mohl rozhodnout. Myslím, že jsme mohli vyhrát, Liberec byl hratelný. Ale celý tým zaslouží pochvalu za to, že jsme stav alespoň srovnali.

Slovenská posila Adrián Holešinský se opět prosadil. Co říkate na jeho výkony?

Klobouk dolu před ním. Měl za sebou dlouhou cestu, navíc byl nemocný, a hned do toho naskočil. Má skvělý start, je šikovný na kotouči a do týmu rychle zapadl, což je vždycky důležité. Doufám, že mu to bude dále lepit, že bude dávat góly a že s ním budeme vyhrávat.

100. utkání v dresu Plzně odchytal proti Liberci gólman Miroslav Svoboda.

Oproti loňské sezoně se vám osobně daří. Spadlo to z vás?

Za minulým rokem jsem udělal tlustou čáru. Jakmile začala letní příprava, už to bylo za mnou a soustředil jsem se na novou sezonu. Cítím se velmi dobře, psychicky i fyzicky. Mám trošku štěstí, že se to ke mně odráží. Jsem za to strašně rád. Kéž bychom takhle šlapali dál a začalo se dařit i jiným klukům. Nesmírně si vážím toho, že se mi daří, ale jsem nohama na zemi. Nechci ze sebe dělat nějakého plejera, kterým nejsem. Soustředím se na sebe, na lajnu a na tým.

Sledujete bodování extraligy?

Upřímně, díval jsem se dvakrát třikrát. Akorát vím, že ho vede Lakatoš. (úsměv) Člověk se podívá, ale že bych to sledoval pečlivě, to ne. Nechávám to být. Soustředím se na hokej, abych hrál dobře, byl vidět a ono to pak přijde.

Je před vámi reprezentační sraz. Těšíte se na Karjalu?

Těším se hodně. Je to změna prostředí. A samozřejmě je to i další motivace. Chci se co nejvíce ukázat. Zabojovat, být vidět a udělat dobrý dojem. Hodně se těším na ostatní kluky a celkově na tým.

V Plzni hrajete přesilové hry, máte hodně prostoru. V reprezentaci se zřejmě vrátíte do role dříče. Jak to vnímáte?

Počítám s tím. Když se podívate na hráče, kteří tam jsou... Přijedou kluci ze zahraničí a vytvoří první dvě lajny. Nepočítám s tím, že bych byl někde nahoře. Já v reprezentaci samozřejmě přijmu jakoukoliv roli. Co mi dají, to mi dají. Já se pokusím se s tím popasovat a dělat, co se po mně chce.

Za Škodovku jste odehrál už tři stovky zápasů. Cítíte se přes mladý věk jako mazák?

To asi úplně ne. Je to hezké, ale je to jen číslo. Nedávám tomu velkou váhu. Doufám, že jich bude více a že mi zdraví vydrží.