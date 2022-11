Načal obrat, pak minul prázdnou branku. To musím dávat, zlobil se Schleiss

„Ale neberu to na lehkou váhu, ještě zbývalo hodně času a v naší třetině pak bylo horko. Navíc je to v sezoně asi popáté, co jsem prázdnou kasu netrefil. Tohle bych měl proměňovat, mohl jsem si navíc ještě popojet kousek vpřed,“ zlobil se na sebe osmadvacetiletý Schleiss po vítězství 2:1 v utkání třiadvacátého kola.

Závěr jste naštěstí zvládli a po páteční výhře v Hradci Králové skolili doma i mistry. Nečekaných šest bodů?

Je to skvělé. V Hradci nás domácí tlačili celou první třetinu, ani teď to nebylo půl zápasu z naší strany dobré. Proto jsme strašně rádi, že jsme to takhle urvali a je z toho šest bodů.

Půl minuty před koncem druhé třetiny jste nastartoval obrat vyrovnávacím gólem, překvapil jste brankáře Mazance?

On tu střelu vůbec neviděl. Nebyla to žádná velká pumelice, ale Kody (Petr Kodýtek) tam dobře stáhnul hráče před branku a puk vyletěl za ním.

Byl to zlom v utkání?

Měli jsme málo střel, ani přesilovky se nám nepovedly. Zaplaťpánbůh, že mi to tam spadlo. Bylo velmi důležité, že jsme do třetí části šli s tím, že je to srovnané a body ležely na ledě. Bylo to pak o jednom gólu.

Čím to, že v přesilovkách jste si toho moc nevytvořili?

Když jsme předtím zápasy prohrávali, přesilovky nám šly, teď je to zase naopak. Pořád to v tréninku ladíme. Musíme se naučit pomoci si přesilovkou a pak to doklepnut při hře pět na pět, trošku to vybalancovat.

Pomohou vám tyhle dvě výhry i v herním projevu?

Teď to bylo hodně o vůli. Letos je to hrozně urputné v každém zápase. Od čtyřky dolů je to v tabulce našlapané, je to o jednom zápase a jste jinde. Ale pro každého je lepší, když jede na nějaké vítězné vlně, všechno je o psychice.

Je paradox, že jste Třinec udolali i s patnácti střelami na branku?

Předtím jsme zase Kladno doma přestříleli a prohráli. Je to zvláštní, ale takhle je to určitě lepší, když máme body. Stejně jako v Hradci bylo důležité, že jsme přežili první třetinu, gólman nám zase zachytal skvěle. A my se pak díky tomu mohli rvát o výhru.

Bude to stejně tvrdé i v úterý v Litvínově?

Fakt letos může vyhrát každý s každým. Že je někdo v tabulce dole, vůbec neznamená, že se tam jedete vyprdět a pak zase s úsměvem odjedete.