Klid v kabině Sparty. Od příchodu Hořavy je cítit změna, líčí gólman Kořenář

„Musím říct, že v první třetině jsem se trošku hledal, potom už to nebylo špatné. Je to něco jiného než trénink, pracovaly nervy a trochu mě i bolely nohy,“ přiznával po vychytaném vítězství 5:1 nad Kladnem. „Psychika dělá hodně, člověk moc přemýšlí a automaticky se tím připravuje o energii.“

Po letním příchodu ze zámořské AHL do Sparty naskočil Kořenář do šestého duelu, k dosažení klubového jubilea pomohl devatenácti úspěšnými zákroky.

„Ale vychytal jsem tady teprve třetí výhru, takže na tom zase velký podíl nemám,“ ihned zdůrazňoval. „Mám radost, že jsem u tisící výhry mohl být a snad jich ještě pár přidáme. V naší situaci potřebujeme každý bod.“

Pražané s trenérskou dvojicí Hořava, Hans Wallson potvrzují výkonnostní zlepšení a nálada v kabině se také lepší.

„Když se nevyhrává, bývá to v kabině hodně husté. Takhle je atmosféra uvolněná a člověk tam chodí rád,“ popisuje čtyřiadvacetiletý brankář a vysvětlení pro docela rychlé nabytí klidu má jasné.

„Změna je cítit vlastně od prvního dne, co přišel pan trenér (Hořava). Začali jsme od základů řešit jednoduché věci. Po dvaceti zápasech systém úplně nezměníte, ale lze pracovat na maličkostech a evidentně to funguje. I normální člověk musí vidět, jak se naše hra zvedá.“

Kladenský útočník Martin Procházka (23) zakončuje proti sparťanskému brankáři Josefu Kořenářovi. Útočníka hostů marně stíhá bek Sparty Michal Kempný.

Samotný Hořava však po zápase podotkl, že Kladno bylo v první třetině určitě lepší a nijak nepředbíhal: „Tři výhry jsou skvělé, nicméně musíme být pořád realisté, teď ještě nelze nic hodnotit. I v defenzivě nás pokaždé podrželi hlavně brankáři, kteří chytají oba skvěle. Proto jsme tolik neinkasovali.“

Kořenáře v neděli odpoledne zaskočil pouze útočník Tomáš Plekanec, který v prvním dějství vyrovnával z pozice vkleče.

„To jsem vůbec nečekal. Jak spadl, šel jsem okamžitě dolů, kdyby to náhodou poslal dolů mezi nohy, to by byla hrůza... Věděl jsem, že je to Tomáš, ale nějak mi nedošlo, čeho je schopný, dobře to podsekl přímo nad lapačku. Je vidět, že to má v ruce. Osm z deseti jiných hráčů by to takhle neudělalo.“

Útočník Kladna Tomáš Plekanec se raduje z krásného vyrovnávacího gólu vkleče na Spartě.

„Byl to víc instinkt,“ doplnil ke krásnému gólu útočník Rytířů. „Jsem zakopl asi o modrou čáru a doufal, že mi obránce nevezme hokejku. Plácnul jsem do puku, zapadl tam. Jsem rád, že se to povedlo, jenže moc platné to nebylo, radši bych to vyměnil za body pro tým.“

Ty si všechny ponechala Sparta, která Středočechy poslala zpět na poslední místo a sama se ve vyrovnané tabulce dál posouvá z původně třinácté příčky na osmou pozici. Třeba rodák z Vyškova Kořenář ovšem na pořadí soutěže nehledí.

„Tabulku jsem opravdu dlouho neviděl. Naposledy asi tak před reprezentační pauzou, když to bylo špatné. Netuším, jak na tom momentálně jsme a ani mě netáhne se na to koukat. Až vyhrajeme desetkrát za sebou, tak se možná podívám, abych se pořádně překvapil,“ culil se na přítomné novináře.