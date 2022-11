Bída Hradce: Šancí a střel máme dost, gólů málo, lamentoval kouč Martinec

Výsledek? Jediný vstřelený gól, zatímco soupeři se prosadili hned devětkrát. I proto to jinak než nulovým ziskem v zápasech s Plzní a s Olomoucí skončit nemohlo. „Naše utkání jsou bohužel všechna stejná. Máme hodně střel a šancí, ale nejsme důrazní v zakončení a nedáváme góly,“ uvedl po páteční domácí prohře s Plzní kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec.

Nejlépe to bylo vidět hned v první třetině. V ní Hradečtí na branku Plzně vyslali 17 střel, jen o dvě méně než soupeř za celý zápas. Gól ale dala Plzeň, stačily jí na to pouhé tři střelecké pokusy vyslané na hradeckého gólmana Kiviaha.

Nalomený tým pak ve druhé části hry střelecky odpadl a v závěru už to nedokázal dohnat. „Rozhodla i efektivita v zakončení. Neodehráli jsme úplně špatný zápas, měli jsme snahu a vypracovali si spousty šancí, ale když dáme jenom jeden gól, tak je hrozně těžké vyhrávat,“ komentoval Martinec výkon týmu v zápase s Plzní.

V neděli v Olomouci nebyl rozdíl v počtu střel tak výrazný, výsledek byl ale ještě horší. Mountfield se i proto nebezpečně přibližuje spodním příčkám tabulky. Od trojice bodově nejhorších týmů – Kladno, Litvínov a České Budějovice – jej nově dělí jen čtyři body.

Na ledě třetího týmu tabulky Hradečtí opět prohráli úvodní třetinu 0:1 a stejně jako v zápase s Plzní pro ně byla nejhorší druhá, v ní v Olomouci inkasovali hned třikrát, v pátek od Plzně dvakrát. Nic naplat nebyla střelecká převaha, dát gól opět bylo pro Mountfield neřešitelným problémem

A třetí třetina? V ní se na olomouckém ledě hokejisté obou týmů víc prali, než hráli, houfně se vylučovalo, ale i tak Hradečtí dostali další gól, který je definitivně zlomil. Tým neprožívá nejšťastnější období i proto, že se trenéři opět nemohou spolehnout na několik zraněných opor. Zvlášť vidět to bylo v utkání s Plzní, kde vedle dlouhodobě zraněných Peretta a Gaspara chyběli Smoleňák, Radovan Pavlík, Zachar a Pajer.

Včera se sice do sestavy vrátili Radovan Pavlík, Zachar a Pajer, mimo hru ale pro změnu znovu zůstal Rosandič. A dál? Už zítra do Hradce přijede Mladá Boleslav, Mountfieldu tím začne náročný týden, v němž v pátek vyrazí do Prahy na Spartu a v neděli na svém ledě vyzve v derby lídra z Pardubic.