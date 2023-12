Úspěšné loučení, byť s prohrou Sparty. Holešovická hala viděla i Jágra v obraně

Do začátku utkání zbývala ještě necelá půlhodinka a skupinka nejvěrnějších fanoušků už skandovala: „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ Jejich oblíbený tým se ale v sobotu večer se stařičkou halou loučil. Zaplněné tribuny během exhibičního souboje mezi výběrem pražského celku a česko-slovenskými hvězdami (3:5) bavila takřka šedesátka hráčů. Jedna legenda vedle druhé.