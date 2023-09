Tituly? Zábava? Zapomeňte. Šetřivé Kladno chce přežít bez baráže

Po návratu do extraligy museli Rytíři svou účast mezi tuzemskou elitou hájit v obou dosavadních případech. Loni proti Zlínu, o rok dříve s Jihlavou.

„Nemáme jiný cíl než vyhnout se baráži a udělat předkolo play off. Pro nás to je klíčové. Pořád posloucháme, jak je pro extraligové týmy baráž jednodušší, ale já si to nemyslím,“ poví Plekanec.

Divit se mu nelze. Na rozhodující část čeká poslední celek extraligy přes měsíc, než narazí na soupeře z první ligy. V klubu navíc ani neví, na kterou soutěž pro příští ročník mají stavět kádr – jestli šetřit, nebo investovat do lepších hráčů. A ty dobré jim mezitím vyfoukne konkurence, takže pak Jágr podepisuje spíš jednoduše toho, kdo zbyl.

A byť příslušnost v nejvyšší soutěži dvakrát po sobě udrželi, točí se pořád v bludném kruhu. Klíčoví veteráni přitom stárnou a Kladnu pomalu končí doba, kdy může spoléhat na věrnost odchovanců, že se třeba ke sklonku kariéry vrátí.

Frolíkův příchod může být opravdu jedním z posledních. „Vracím se po sedmnácti letech. Všichni mě zatím přivítali suprově, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Ale je moc příjemný být zpátky doma. Kustody znám, ani zázemí se moc nezměnilo. Je to jako návrat do minulosti,“ pousměje se.

Trenér Otakar Vejvoda mladší řídí kladenský trénink.

Protože rodina i se třemi dětmi zůstává v Severní Americe, domluvil si Frolík speciální režim. V průběhu sezony má dovoleno za nimi odletět. „S tolika dětmi to na takovou dálku není jednoduché. Potřeboval jsem to nějak skloubit, takže o reprezentačních pauzách, kdy tam je zhruba týden volna, za nimi budu létat. Jedná se hlavně o tréninky,“ vysvětluje.

Zároveň není nikde psáno, že nedostane zápasové úlevy. Kvůli nepříjemnému svalovému zranění dokonce není ani jisté, zda stihne začátek základní části.

Trenérovi Otakaru Vejvodovi se těžko odpovídá, jaký tým se mu tvoří pod rukama.

„Uvidíme,“ dodá.

Jako by se Kladenští velkolepých prohlášení štítili. Zůstávají opatrní, struční, zdrženliví.

„Ukáže sezona.“ „Těžko říct.“ „To záleží.“ „Snad.“

S předpověďmi jsou všichni opatrní. Poučení? Nejistota? I při letmém pohledu na soupisku je hned vidět, že slabší kádr v extralize nenajdete.

Třetí nejproduktivnější muž poslední sezony Plekanec sice pokračuje, ke konkurenci se ale přesunul tuze šikovný odchovanec Adam Kubík (naposledy 36 bodů). Zájem zůstat prý měl, ale Rytíři příliš váhali. „Myslím, že kdyby bylo Kladno průbojnější a ukázalo větší zájem, zůstal bych,“ řekl v létě.

Kladno představilo nové dresy pro nadcházející extraligovou sezonu.

Kousek za Prahou místo toho poskládali kádr nevyzkoušených mladíků a veteránů na sklonku kariéry. Na jedné straně by měly připadnout důležité úkoly pro obránce Karla Klikorku (21 let) a Jiřího Ticháčka (20) a útočníky Matyáše Filipa (22) a Jaromíra Pytlíka (21). Tedy v ideálním případě. Ticháček se sice blýskl na posledním šampionátu juniorů, kde střílel důležité góly, mezi dospělými ale výrazný krok stejně jako ostatní ještě neudělal.

Na straně druhé bude Kladno dál spoléhat na Plekance (40), Klepiše (39), Frolíka (35), Jarůška (32) a v omezené míře zřejmě i na Jágra (51).

„Snad najdeme symbiózu,“ prohodí i Vejvoda.