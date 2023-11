Dojatý Smoleňák zpátky v Hradci: Rozložili mě už před zápasem

Na ledě týmu, kde až do léta odehrál šest sezon, se totiž dočkal potlesku všech diváků vestoje a navíc mu domácí kotel připravil choreo, které ho dojalo. Byl na něm vyobrazen se svými dětmi.

Prý jste tenhle zápas vzhledem ke své hokejové kariéře měl v kalendáři zakroužkovaný. Splnil, co se od něj dalo pro vás osobně čekat?

Já jsem ale nevěděl, co mě tady čeká a jak mě diváci přivítají. Doufal jsem, že dobře, ale tohle bylo úplně nad rámec. Ukázalo to, jak skvělá organizace Hradec je a jak skvělí fanoušci v tomto městě jsou. Pro mě je to nejsilnější zážitek v kariéře. Doufal jsem, že tyhle emoce udržím, ale rozložili mě ještě před zápasem.

A to kroužkování data v kalendáři?

Připomínaly mi to děti, spousta lidí mi volala. Pro mě je to o to silnější, že mě lidi ocenili za to, co jsem pro ně udělal. Je to víc, než nějaké góly, body, medaile, peníze. Je to neskutečné a moc si toho vážím.

Hradečtí fanoušci připravili speciální choreo pro Smoleňákův návrat.

A transparent, na kterém jste právě i s dětmi?

Nejradši bych si ho vzal domů a nalepil si ho, ale zase tak velký barák nemám. Tohle se nevyrovná ani prvnímu zápasu v NHL či mistrovství světa, emočně je tohle úplně nejvíc.

Samotný zápas, ve kterém jste prohráli 1:2, to z vaší strany neovlivnilo?

Pak už jsem to moc nevnímal. Věděl jsem, proč jsem tady. Abychom získali alespoň nějaký bod, což se bohužel nepodařilo.

Vstřelili jste ale první gól, hned poté další, ale sudí ho kvůli kopnutí nohou neuznali.

Kdyby ho uznali, bylo by to pro nás lepší, ale bohužel. Přitom šanci jsme měli ještě před tím, než jsme dali první gól. Začátek jsme měli dobrý, v zápase jsme měli dobré věci, ale bohužel máme problém dávat góly. Prohra nás mrzí.

Radek Smoleňák mává hradeckým fanouškům.

Není to teď trochu ubíjející, protože bodů získáváte v poslední době málo?

Když ale budeme pracovat, jak teď pracujeme, tak věřím, že se k nám štěstí obrátí. I když to teď nevychází a hokej se hraje na góly a na body. Zítra je zase nový den, musíme se poučit z chyb, které jsme udělali. Čím méně jich budeme dělat, tak věřím, že budeme bodovat.

Hradci jste ale hru hodně znepříjemňovali.

To je to, na co musíme spoléhat. My nemůžeme hrát s nikým na férovku, musíme těžit z toho, že budeme nepříjemní, pracovití.

Budete to potřebovat už v neděli v zápase s Mladou Boleslaví. Půjde Hodně důležitý zápas.

Uvědomujeme si, že to tak je. Určitě hlavní zápas této poloviny sezony.