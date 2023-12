Nula, asistence i konec černé série. Brízgala si zvedal sebevědomí v nároďáku

„Chytal famózně,“ uklonil se mu Radek Smoleňák, kapitán Rytířů. Když si na Brízgalu posvítila klubová kamera, vtipkoval: „Áááá, v záři reflektorů!“

Zaslouženě. Pětadvacetiletý rodák z Prahy ovšem svůj podíl na vítězství nevyvyšoval, ačkoli si proti Vervě zapsal třiatřicet zákroků.

„Nula potěší, zlepší vám statistiky, je to třešnička na dortu. Ale nejde o gró zápasu, nejdůležitější jsou tři body,“ věnoval Brízgala pozornost týmovému úspěchu. „Gólman většinou nulu moc neovlivní. Odvedli jsme skvělou týmovou práci. Kluci parádně ubránili oslabení, spoustu střel zablokovali, já měl trochu štěstí, soupeř smůly, protože párkrát netrefili prázdnou bránu.“

Naopak když prázdnou branku trefilo při power play hostů Kladno zásluhou Kusého, podílel se na tom i Brízgala. Druhou asistencí. Svojí první v extralize.

„Po zápase jsem se to dozvěděl, přihrávka ani nebyla cílená. Puk jsem vyrazil do rohu, kde ho sebral obránce,“ vylíčil, jak se dostal i do statistik produktivity.

Kladno slavilo vítězství po dlouhých 35 dnech. Po osmi prohraných zápasech. „Celému týmu se hrozně ulevilo,“ doznal gólman. „Konečně to vyšlo a ještě doma, což je strašně fajn. Důležité bylo, že jsme celý zápas nepolevili. Neustále jsme vytvářeli tlak.“

Kladenský brankář Adam Brízgala

I Smoleňák viděl soustředěné a zaťaté Rytíře. „Měli jsme výborný pohyb a dobrý forčeking, byli jsme aktivní. Kolikrát jsme vedli a pak jsme začali hrát pasivně s tím, že to nějak dopadne. To je cesta, která zápasy nevyhrává. Po Litvínovu jsme šli pořád, nic jsme mu nedovolili,“ líbilo se kapitánovi. „I když si každý myslí, že bychom měli být úplně u dna, tak hodně týmů ještě potrápíme!“

Ačkoli se Kladnu porážky kupily, Smoleňák neviděl odevzdaný tým, na kterém by si soupeři smlsli. Tedy vyjma Brna, které ho zdemolovalo 8:1. „To byl úplný úlet. Jinak jsme vždy makali, dřeli a nikdo nic nevypustil. Nebylo to tak, že bychom byli totálně bez šance a dostávali jen výprasky,“ cítil navrátilec z Hradce Králové. „Abychom byli úspěšní a dostali se tam, kam chceme, musíme mít příště stejnou mentalitu, že my jdeme kontrolovat zápas. My jsme ti, kteří budou udávat tempo. Nemůžeme hrát čekanou a nehýbat se.“

Kladenský kapitán Radek Smoleňák

I Brízgala si přeje, aby se Kladno vydalo na cestu vzhůru tabulkou. Momentálně je dvanácté, ještě před týdnem dřelo dno. „Doufám, že se od vítězství nad Litvínovem odpíchneme, že nás nastartuje. Potřebujeme zase vítězit jako měsíc předtím, když jsme měli šňůru ne výherní, ale vždy jsme bodovali,“ připomněl brankář sedm utkání se ziskem.

Už tehdy v tom měl lapačku, vyrážečku i betony. A díky své formě si vysloužil pozvánku na reprezentační kemp před turnajem Karjala. „Zvedl mi sebevědomí. Asi ocenili, že svou práci dělám dobře. Dostal jsem příležitost si s nimi zatrénovat, to mě hrozně potěšilo,“ rozzářil se Brízgala, který dostává přednost před Kanaďanem Bowem. Úspěšnost zákroků má 90,58 procenta, ze sedmi kladenských výher vychytal pět.

A teď i nulu. Třetí v extraligové kariéře, první na kladenském ledě. Kotel ho po zápase vyvolal a on skočil šipku k mantinelu. Vynuluje v neděli i českobudějovické střelce?