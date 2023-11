Večer zázraků v Litvínově. Nevídaná otočka a sepětí nesmiřitelných kotlů

„Ukázali jsme charakter,“ zářil po sladkém triumfu britský útočník Liam Kirk, který převrat podpořil dvěma přesilovkovými údery. Chemici nakonec vyhráli 6:4, Energie totiž v závěru ještě korigovala, ovšem soupeřovu děkovačku a rozhoupání vítězného zvonu už neodvrátila.

Přitom kdo by na Litvínov vsadil, když zkraje druhé třetiny potřetí inkasoval? Obří ztráta vypadala téměř beznadějně, jenže letošní Verva, to je jiné kafe než dřív. Silné. Když během deseti minut domácí čtyřgólovou smrští obrátili na 4:3, stadion se otřásal. A chemici v tom hladově pokračovali i ve třetí části, branek dali šest v řadě. Lavina, která nešla zastavit.

„Nakopla nás využitá přesilovka, ze které padl náš první gól. Ještě zbývala spousta času a hráli jsme doma, pomohla nám i energie od fanoušků,“ cítil slovenský útočník Andrej Kudrna, který snad i díky tomu skóroval po desetizápasové pauze.

Zatímco domácí se koupali v euforii, Karlovy Vary svůj kolaps nechápaly. Nebo spíš chápaly, ale těžko ho kousaly. „Dělali jsme malé chyby, z nichž se stávaly velké průšvihy,“ mračil se asistent trenéra Vojtěch Šik.

A kapitán Jiří Černoch zrovna tak: „Dostali jsme první gól, pak rychle druhý, třetí… A už to bylo těžké, soupeř měl momentum, všechno se k němu odráželo, k nám nic. Všechny branky jsme jim nabídli sami.“

Neskutečná otočka, kterou pozorovalo pět tisíc diváků i reprezentační trenér Radim Rulík, je pro Litvínov vzpruhou. Po ohromující krasojízdě na startu extraligy se zlehka zadrhl, navíc na delší čas ztratil kvůli zranění dva z tahounů, kapitána Matúše Sukeľa a klíčového obránce Janise Jakse.

„Tohle je velká výhra pro fanoušky. Byli neuvěřitelní a stojí za námi, i když jsme párkrát prohráli,“ děkoval jim jeden z hrdinů Kirk. „Rozhodlo, že jsme hráli zase jako tým, byli jsme ve spojení. Tvrdě jsme pracovali, dodržovali jsme systém, dělali dobré věci a góly přišly.“

A díky nim famózní převrat, který je dalším důkazem o sebevědomí letošního týmu chemiků. „Jakékoli vítězství je důležité, s takovým obratem o to důležitější. Ukázali jsme, že se nevzdáváme za žádného stavu,“ lebedil si Kudrna, avšak litvínovské povstání ho nezaslepilo: „Že se nám povedlo takhle zápas otočit, to není pravidlo. Nemůžeme se na to spoléhat, musíme hrát už od začátku lépe.“

Choreo litvínovských fanoušků

Večer zázraků na Hlinkově stadionu ještě zvýraznila spolupráce nesmiřitelných kotlů. Semkly se, aby pomohly. Domácí fanklub Ropáci on Tour totiž během podkrušnohorského derby pořádal sbírku dobrot na Mikuláše pro děti z nemocnic. A přidali se k němu jak hráči obou týmů, tak i vlajkonoši Karlových Varů.

„I když se nemáme úplně rádi, rivalita šla stranou a podpořili jsme spolu dobrou věc,“ ocenil Jan Ptáček, šéf Ropáků. „I Carlsbad Ultras to takhle napsali na jejich stránky, potěšilo mě to.“

Těšit ho mohl i obrat z kategorie sci-fi.