Čtrnáct zápasů bez gólu. Frolík o střelecké nouzi a loučení s Plekancem

Bilance navrátilce z Liberce je zatím tristní: 14 zápasů, solidních 36 střel na branku, 16 mimo, ale žádná trefa. „Můžu si alespoň říkat, že nějaké šance mám, že se do nich dostávám,“ utěšuje se hráč, který v NHL nastřílel v základní části a play off 166 branek a Chicagu pomohl k triumfu v nejslavnější soutěži světa.

Jenže teď prožívá neveselé období.

„Snažím se pracovat na tréninku, po něm střílet, bohužel to tam nepadá,“ lituje. „Chtělo by to nějaký haluzák, aby se sebevědomí nakoplo.“

Tvrdí, že na nulovou sérii se snaží nemyslet, jenže stejně se mu do hlavy vkrádá. „Už pamatuji sezonu, že jsem dvacet zápasů nic nedal, a pak mi to tam začalo padat a skončil jsem s deseti patnácti góly. Je to o jednom, prvním, kdy z vás ta tíha spadne. Snad to brzy přijde,“ modlí se Frolík.

Neplete se: v minulém ročníku v dresu libereckých Bílých Tygrů skóroval dvanáctkrát, jenže zažil dvě bezgólové série, osmnáctizápasovou a pak o čtyři utkání kratší.

„Není to nic příjemného. Jsem tady, abych klukům pomohl i bodově,“ myslí hlavně na tým. Zatím si do statistik zapsal jen jednu asistenci.

O Frolíkovy zkušenosti se přitom Rytíři chtějí opírat, zvlášť když skončil jiný mazák Tomáš Plekanec. Kvůli potížím se zády ukončil bohatou kariéru a před nedělní partií s Plzní se při dojemném ceremoniálu rozloučil s fanoušky.

„Těšil jsem se, že si s ním letos zahraju, to byl náš plán. V létě jsme se o tom bavili. Bohužel zdraví řeklo svoje. A v tomhle věku je nejdůležitější. Přeju mu, ať se mu daří v důchodu a ať si užívá rodinu,“ vzkazuje legendě.

Cítí, že po Plekancovi zbyla v kladenské sestavě díra. „Takový zkušený centr chybí, hlavně na buly. On jich zahrával většinu, v útočném pásmu, v oslabení, byl v nich výborný. Musíme se s tím poprat, je to šance pro mladé kluky, aby se zlepšili a pracovali na vhazování,“ vybízí Frolík, kterému se podle kladenské modly Jaromíra Jágra na startu kariéry přezdívalo Baby Jágr.

Plekance si pamatuje už z dětství. „S bráchou byli stejný ročník, hráli spolu v juniorech a dorostech, to už jsem ho sledoval a chodil k nim do kabiny. Nevím, jestli byl v mládí takový talent, ale pak hodně vyletěl. Draftovali ho a dost mu pomohly tři roky na farmě, odkud se dostal do Montrealu.“

Co teď pomůže Frolíkovi a Kladnu? Po reprezentační přestávce Rytíři schytali výprask 1:8 na ledě Komety a pak doma po dvou gólech v poslední minutě ztroskotali s Plzní 2:4.

„Po Brnu jsme byli všichni naštvaní, chtěli jsme na Plzeň vletět. A většinu času jsme byli lepší. Měli jsme šance, točili jsme je ve třetině. Bohužel další hořká prohra pro nás. Dobré úseky musíme přenést do celého zápasu, pak můžeme myslet na nějaký úspěch,“ burcuje Frolík. „Já měl ve třetí třetině před sebou úplně prázdnou bránu, jednu dorážku, tohle musí být góly. Porážka jde trochu i za mnou, to se musí dávat.“

Další šanci, jak utnout černou sérii bez gólu a zvednout sebe i Kladno, dostane Frolík v pátek na ledě Hradce Králové.