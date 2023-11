Smoleňák opět v Hradci. Určitě zase bude na všechny řvát, říká Pavlík

Přesto budou mít fanoušci hradeckého Mountfieldu v pátečním extraligovém zápase právě s Kladnem v jeho dresu lákadlo, kvůli kterému řada z nich na stadion přijde.

Po svém nedávném odchodu totiž do Hradce poprvé jako protihráč přijede Radek Smoleňák, borec, jenž se stal spolutvůrcem hradeckých úspěchů v posledních letech, většinou v roli kapitána.

A navíc s 92 brankami také hokejista, který jich za Hradec nastřílel v extralize nejvíc. „Určitě zase bude na všechny řvát. Šetřit se nebudeme, ale po zápase si ruku podáme,“ předvídá obránce Mountfieldu Filip Pavlík, nástupce Smoleňáka v roli kapitána. .

I po jeho odchodu do Kladna zůstává jeho velkým kamarádem. „Jsme v kontaktu, píšeme si,“ potvrzuje hradecký bek.

Podle něj to bude pro hradeckého mužstvo i jeho osobně zápas jako každý jiný. Avšak pro Smoleňáka pravděpodobně trochu výjimečný: „Nechal tady nějakou stopu, určitě to pro něj bude emocionální a vzpomínkové. Uvidíme, co si pro něj připraví fanoušci.“

Radek Smoleňák ještě v dresu Hradce Králové.

Potvrzuje to i sám příští týden sedmatřicetiletý Smoleňák: „Mám to už zakroužkované v kalendáři a jsem zvědavý, jak to celé bude probíhat. Teď se samozřejmě těším, a až budu k tomu stadionu a do města přijíždět, tak to pro mě bude hodně zvláštní. Navíc půjdu do kabiny, kde jsem jako host nikdy nebyl, asi dojde i na nějaké emoce.“

Mountfield se před vlastní diváky vrací po týdnu, a to po porážce s Třincem v zápase, v němž první třetinu vyhrál 2:0 a do poloviny zápasu byl jasně lepším týmem.

I proto byli Hradečtí rádi, že se jim v neděli podařilo vyhrát v Karlových Varech. Přestože jejich vcelku jasné vedení soupeř snížil, nakonec jednobrankovou výhru 4:3 pracně ubránili.

„Pro zápas s Kladnem to je psychická úleva, po vyhraném zápase se do toho dalšího jde hned lépe,“ poznamenal k tomu Pavlík.

Pokud se Hradci dnes podaří vyhrát, bude to jeho páté vítězství v posledních šesti zápasech. A také vzpruha pro ten nejprestižnější, který je v sezoně čeká. Hned v neděli se totiž vypraví na druhé derby sezony do Pardubic na led mužstva, které letošnímu ročníku extraligy zatím dominuje.

Zda u toho bude někdo ze zraněných hráčů, není jisté. Včera byla na jejich seznamu trojice útočníků Aleš Jergl, Alex Tamáši a Marek Zachar, která chyběla už v Karlových Varech.