Po slávě opět pád, zmožený tým Hradce na nestačil Karlovy Vary

Jen dva dny po výhře 4:0 možná právě tento fakt nejlépe ukazuje proměnu, kterou jen za několik málo desítek hodin hradecký Mountfield prodělal.

Výsledek? Sice znovu 4:0, ale tentokrát pro soupeře z Karlových Varů. „Z naší strany tam nebylo nic, vůbec nám to nešlo, takhle hrát nechceme,“ komentoval nepovedené utkání útočník hradeckého Mountfieldu Jakub Orsava.

Zvlášť hořké poznání to bylo právě pro brankáře Lukeše. V neděli zazářil prvním čistým kontem v hradeckém dresu, v úterý nejprve dostal dvě branky a potom na pořádnou střelu, kterou soupeři chytil, musel počkat až do 15. minuty. „První třetina byla z naší strany katastrofa,“ připustil útočník Orsava.

Bilance Hradce v sezoně před koronavirovou pauzou

Hradec sehrál 5 utkání, všechna vyhrál s jedinou bodovou ztrátou za vítězství nad Libercem po samostatných nájezdech po koronavirové pauze

Vítkovice - Mountfield HK 2:1

Mountfield HK - Vítkovice 3:2

Liberec - Mountfield HK 4:1

Mountfield HK - Olomouc 4:0

Mountfield HK - Karl. Vary 0:4

Neplatilo to ale jen o ní. Přestože na začátku každé z třetin Hradec opticky soupeře zatlačil, v zápase, v němž jeho hráčům nevyšlo téměř nic, na co sáhli, jim to nebylo nic platné. „Vůbec nám nešly nohy, možná už se na tom podepsala únava z programu, který máme,“ přemítal Orsava.

Přestože je program pro všechna mužstva podobný, v případě Hradce je toto postesknutí možné přijmout. Od minulého pondělí, tedy během devíti dnů, totiž sehrál pátý zápas. Jistě to je daleko větší záběr než v klasickém průběhu sezony, přitom už zítra vyrazí na derby do Pardubic.

„Jsou sice dole, ale po dnešním zápase je to jedno. S takovým výkonem, jaký jsme předvedli dneska, bychom tam za chvíli byli také,“ uvedl hradecký útočník.

Hradec včera v úvodu doplatil na vyloučení svých hráčů. Karlovy Vary totiž první tři branky vstřelily právě v přesilovkách a čtvrtou přidaly při signalizované výhodě. Naproti tomu Hradci ke gólu nepomohly ani dvě početní výhody o dva hráče, obě poměrně dlouhé, měl tedy dost času branku vstřelit.

„Nedokázali jsme na tento zápas nastavit své hlavy a když šel soupeř do vedení, už se těžko zapíná,“ poznamenal David Kočí, asistent hlavního kouče hradeckého Mountfieldu Růžičky. Ostatně už zmíněný úvod byl pro Hradec tentokrát smrtící. Dvě vyloučení, obě za faul v útočné třetině, totiž soupeř potrestal brankami a dostal se tak do pohody. Tu chvíli před koncem potvrdil i extraligový novic Martin Kadlec.

Jednatřicetiletý borec, jenž hrál teprve druhé utkání kariéry v této soutěži v kariéře, se totiž pustil do bitky s domácí hvězdou z NHL Hronkem a nevedl si špatně.