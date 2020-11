Derby má zlepšit náladu, překvapivě teď víc hokejistům Hradce

Přestože místo v tabulce je stále mnohem příznivější pro hradecký Mountfield, nálada po úterních zápasech je zřejmě lepší v Pardubicích. „Jestli budeme takhle hrát, tak budeme za chvíli tam, co jsou Pardubice,“ nechal se slyšet po úterním zápase s Karlovými Vary hradecký útočník Jakub Orsava.

Hradci se zápas vůbec nepovedl, soupeři podlehl 0:4 a hráči kromě porážkou byli rozladění svým výkonem. „Nebylo tam nic, nic jsme nepředvedli,“ lakonicky konstatoval Orsava.

Pardubice versus Hradec * Zápas 19. kola hokejové extraligy, čtvrtek v 18 hodin.

* Utkají se třináctý tým tabulky (Pardubice 6 bodů/9 zápasů) se čtvrtým (Hradec 20/10).

* Pardubice v úterý doma porazily 2:1 Brno, v devátém zápase v sezoně poprvé naplno bodovaly.

* Hradec Králové po šňůře pěti vítězství na startu sezony tři z posledních pěti duelů prohrál.

* V minulé sezoně ani jeden z celků v derby na svém ledě nebodoval.

A to právě před zápasem s Pardubicemi, který bývá pro Hradec více než prestižní. „Možná ale spíše pro diváky a ti dnes v hledišti nebudou,“ říká o náboji v zápase David Kočí, asistent hlavního kouče hradeckého mužstva Růžičky.



Pro Hradec bude spíše než prestiž zdolat rivala z nedalekého města důležitější si potvrdit, že úterní mizérie byla jen nechtěným výpadkem. Bez ohledu na to, kdo proti nim dnes stojí.

Možná podobně na tom budou i domácí Pardubice. Pokud je srovnáme s hradeckým Mountfieldem, v poslední době se toho o nich napsalo hodně a většinou nic pěkného. Nejen před koronavirovou pauzou, ale i po ní šly od porážky k porážce. Přitom po loňské hektické záchraně si klub poté, co jej koupil mecenáš Petr Dědek, sliboval zlepšení.

V úterý si ale pardubický tým náladu výrazně zvedl, na domácím ledě porazil brněnskou Kometu, nic lepšího si před dnešním zápasem nemohl přát. „Výhra je pro nás vzpruhou. Snažili jsme se do týmu nalít sebevědomí. Není to jednoduché, když neustále prohráváme. Poslední zápasy se však zlepšujeme ve hře dozadu,“ řekl pardubický kouč Milan Razým.

Pardubice - Hradec Čtvrtek 18.00 online

Mountfield po svém návratu do extraligy před více než sedmi lety v derby s rivalem v posledních letech dominoval. I proto, že rivalský klub šel z jednoho problému do druhého. I nyní by měl být Hradec favoritem, což ale v derby vždy neplatí. Navíc dnes poprvé si to obě mužstva rozdají bez diváků. Co to s oběma mužstvy udělá, se těžko předvídá. „Bude tomu chybět náboj, který dodávají fanoušci,“ předpovídá Razým.



A že toho fanoušci už ve vzájemných zápasech předvedli dost! Chorály, chorea, ukradená vlajka, to vše se v průběhu více než sedmi let stačilo odehrát. Dnes si hráči budou muset stačit sami, fanoušci se, ač neradi, spokojí s televizním, případně internetovým přenosem. „Čeká nás derby, ale my se musíme podívat hlavně sami na sebe, abychom předváděli naši hru a hráli, co chceme,“ řekl Orsava.