Moje role není, abych stál někde v rohu, řekl po derby Růžička

Přestože právě tento okamžik byl asi nejviditelnějším počinem hradeckého útočníka Růžičky v derby, které zažil poprvé v kariéře, nemělo by se zapomenout ani na jeho podíl na celkovém úspěchu.

Už před svou vlastní trefou se totiž podílel na dvou gólech svých spoluhráčů, takže byl při výhře 5:2 u více než poloviny úspěchů svého mužstva.



„Každý máme nějakou roli. Ta moje není v tom, abych jenom bránil nebo stál někde v rohu, ode mě se čekají nahrávky a góly,“ řekl útočník. I pro Růžičku bylo derby něčím víc, než jen prestižním bojem.

Mountfield do Pardubic vyrazil jen dva dny poté, co doma prohrál s Karlovými Vary po výkonu, který nezůstal v kabině bez odezvy. „Museli jsme si pár věcí v kabině říct, protože náš výkon byl strašidelný,“ přiznal Růžička, „jsem rád, že to, co jsme si řekli, jsme v Pardubicích do puntíku plnili.“

Hradec v extralize Ve čtvrtek vyhrál 5:2 v Pardubicích, šlo o derby s pořadovým číslem 29 od chvíle, kdy se v roce 2013 vrátil do nejvyšší soutěže, Hradec vyhrál podevatenácté, prohrál jen desetkrát.

Nejproduktivnějším hráčem Hradce byl v tomto derby útočník Vladimír Růžička, který nejprve asistoval u první a třetí branky, čtvrtou sám vstřelil.

Pro Mountfield to byl šestý zápas po koronavirové pauze, po ní má zatím vyrovnanou bilanci tří výher (Vítkovice a Olomouc doma, Pardubice venku) a tří porážek (Vítkovice a Liberec venku, K. Vary doma).

Zatímco v minulých sedmi sezonách od chvíle, kdy se Mountfield do extraligy vrátil, mělo derby s Pardubicemi v drtivé většině vyprodané hlediště, tentokrát bylo prázdno. Na to, jaké opravdu tyto zápasy vypadají, si Růžička musí ještě počkat. Až potom je bude moci srovnávat s jinými prestižními zápasy, které v extralize už zažil: „Hrál jsem třeba derby Slavie se Spartou nebo zápasy Sparty s Brnem, diváci tomu vždy dají punc, bez nich je to jiné.“

Hradec výhrou v Pardubicích zakončil svoji sérii šesti utkání, která sehrál od minulého pondělí vždy jen s jednodenní pauzou. Nyní má před nedělním domácím utkáním s Litvínovem poprvé od restartu soutěže volné dny dva.

Zápas, který v neděli kvůli televiznímu přenosu začne na neděli netradičně až v 18.20, odstartuje sérii tří utkání Mountfieldu na domácím ledě, po Litvínovu totiž na východ Čech přijede v úterý Sparta a v pátek Třinec.