Den byl dlouhý, hlásil plzeňský útočník Straka. Pak dal dva góly

„Hlavně jsem rád, že zase hrajeme. A doufám, že brzy si hokej zase všichni budeme užívat, jak jsme zvyklí. I s fanoušky v hledišti,“ hlásil osmadvacetiletý Straka.



Je to nezvyk, když zápas začne až před půl osmou večer?

Ten den předtím je dlouhý. Ale byl jsem osm let v Americe, takových zápasů jsem odehrál možná dvě stovky. Problém to není. A stejně nic lepšího na práci nemám. Takže když mi řeknou, abych přišel hrát v jedenáct večer, přijdu. (úsměv)

Víc vám asi schází fanoušci v hledišti, že? Poprvé byla hala v Plzni úplně prázdná...

Člověk je na něco zvyklý, zvlášť u nás v Plzni. Atmosféra tady nějak vypadá, lidi reagují. Je to smutné, když je teď nějaký souboj, šance, šarvátka. Pocity máte úplně jiné, než kdyby tady bylo šest sedm tisíc lidí. Bohužel, taková je doba. Ale dnes jsem četl něco o nějaké vakcíně, tak chci být optimistou. Že se nejen lidi na stadion, ale celý život začne brzy vracet do starých kolejí.

Zažíváte nejlepší start do sezony po návratu do Plzně. Deset bodů z osmi zápasů je skvělá bilance.

Jsem za to strašně rád. Není to jen o mně, ale o celé naší lajně. Potkali jsme se teď s herní i střeleckou formou. To je největší rozdíl oproti loňsku. Ani loni to nebylo špatné, ale nedařilo se nám zakončení, pak přišla i trošku herní krize. Teď to jde zatím jako po másle. Z toho plynou body pro mě i pro kluky, doufám, že to tak bude pokračovat.

Ve druhé třetině jste krásnou střelou zvýšil skóre na 4:1. Byl to klíčový moment zápasu?

Asi ano. Odskočili jsme na tři góly, mohli hrát víc v klidu. Nemuseli jsme se tolik klepat ve třetí třetině, kdy se nám tam kupila oslabení. Při tom gólu jsem mířil na zadní tyč a povedlo se mi to trefit.

Navíc jste se prosadil v oslabení, což se Plzni povedlo už počtvrté v sezoně. Je to náhoda?

Náhoda to úplně nebude. I předloni jsme s Ebym (Eberlem) dali v oslabení pár gólů. Snažíme se hrát tak, aby soupeři věděli, že pokud něco podcení, my na to čekáme. A máme teď štěstí na odrazy, soupeři nám to kolikrát namažou. Ale zrovna dnes se to zapíše jen do statistik. Jejich hráč teprve skákal na led, ten gól padl spíš při hře čtyři na čtyři.

Zleva Matyáš Kantner, Roman Vráblík, autor branky Filip Suchý, Jaroslav Kracík a Vojtěch Budík.

Na Pardubicích bylo znát, že nejsou psychicky v pohodě. Byl to největší rozdíl oproti vám?

Určitě. Mají kvalitní tým a nejsou v tabulce tam, kde by asi měli být. Nehráli špatně a podle mě je jen otázkou času, kdy se zvednou. Začátek sezony je strašně důležitý, nám se povedl a snažíme se pořád sbírat body. Vždycky je lepší mít nahráno. I když je tabulka neúplná a třeba Brno s Třincem mají odehrané teprve čtyři zápasy. Pro nás bylo důležité, že jsme po té pauze dokázali uhrát body v Litvínově, z toho jsme těžili i teď proti Pardubicím.

S Litvínovem hrajete už v pátek znovu, tentokrát doma.

A bude to asi podobný zápas jako u nich. Určitě to sem nepřijedou odevzdat zadarmo. V pondělí vyhráli v Brně, konečně bodovali, to je pro ně veliká vzpruha. Musíme se na ně hodně dobře připravit.