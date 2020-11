Snad už najdu pohodu, přál by si plzeňský hokejista Rob

„No, momentálně mám brutální formu...,“ lakonicky okomentoval aktuální rozpoložení pětadvacetiletý Rob. Další pokus zlomit střelecké mlčení má v pátek, kdy Škoda od 17.30 hodin hostí Litvínov.



Je pro vás lepší, že zápasy teď půjdou v rychlém sledu za sebou a nemusíte se moc pitvat v tom, proč se střelecky nedaří?

Důležité je, že tým šlape. Snad se rozjedu i já, najdu herní pohodu. Bylo nepříjemné, když jsme měsíc stáli a nevěděli, co bude. Člověk netušil, na co se vlastně připravuje. Naštěstí už se extraliga rozjela a má to teď rychlý spád. Pro všechny je lepší, když můžeme zase hrát.

K tomu je Plzeň v čele tabulky.

Je to příjemné, ale moc to nevnímáme. Sezona je zvláštní, tabulka neúplná. My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Jsme rádi, že jsme první a budeme tam chtít vydržet co nejdéle. Ale že bychom kvůli tomu někoho podcenili, to nehrozí. Extraliga je vyrovnaná, každý může porazit každého.

Čeká vás znovu Litvínov, kde jste minulou sobotu po měsíční pauze vyhráli 4:1. Bude to podobný zápas?

Diváci chodit nemůžou, takže není velký rozdíl v tom, jestli hrajete doma či venku. Čekám podobný zápas, zase bude hodně těžký. Spíš ještě těžší. V minulém kole vyhráli v Brně, poprvé v sezoně bodovali a budou mít víc sebevědomí.

Utkáte se vlastně už počtvrté, když budeme počítat i srpnový pohár. V čem je síla Vervy?

Mají dost zkušené hráče, tým trošku obměnili. Ale pořád hrají dobře především do útoku. My se však chceme soustředit spíš na sebe. Když odehrajeme dobrý zápas, můžeme zase vyhrát.

Opravdu teď není žádná výhoda hrát na domácím ledě?

Máme za sebou po pauze dva zápasy, kdy lidi v hledišti vůbec nejsou. Je to jiné a hlavně doma nám fanoušci schází. Tam tu podporu vnímáme hodně. Uvidíme, jaké to bude třeba ve fázi, kdy doma budeme prohrávat, jak moc nám v těch chvílích lidi budou scházet.

V pátek se v halách alespoň na kostkách nad ledem budou zjevovat vzkazy od fanoušků. Podíváte se tam ze střídačky?

Určitě. Bude to příjemné, takové vzkazy jsou fajn a moc si vážíme toho, že si s tím dá někdo práci. Budeme rádi, když jich bude co nejvíc.