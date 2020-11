Plzeň vládne i po restartu. Ale i ostatní se rozjedou, tuší Mertl

„Měsíc bez zápasu je znát, první třetina z naší strany nebyla úplně ideální, chvíli trvá, než na to tempo tělo zase najede. Ale jsme rádi, že jsme ten první zápas nakonec takhle zvládli,“ radoval se útočník Tomáš Mertl, který k výhře Indiánů přispěl dvěma zásahy.

Celkově má už na kontě 8 branek v sedmi odehraných zápasech. „Snažím se střílet, zatím mi to tam padá, za což jsem rád. Góly samozřejmě každému hokejistovi zvýší sebevědomí.“ V sezoně 2017 - 18 Mertl nastřílel v základní části extraligy 30 gólů, což je jeho rekord. Bude letos na tuto metu útočit?

„Když budu mít šance, tak samozřejmě budu střílet a budu rád za góly, ale především chci zabojovat o týmový úspěch,“ zdůrazňuje Mertl.

Extraligu Plzeň rozjela výborně, v sedmi zápasech posbírala 18 bodů a vede tabulku, druhá Sparta ztrácí 3 body. „Jsme zatím spokojení, ale víme, že i ostatní soupeři, kteří toho zatím tolik nemohli odehrát, se postupně rozjedou. Nečeká nás nic snadného, ale jsme rádi za úspěšný vstup i restart, a doufám, že budeme dál sbírat body,“ přeje si střelec.

Jindy by to na litvínovském zimáku při souboji s extraligovým lídrem dunělo, teď ale v hrobovém tichu museli hokejisté sami sebe přesvědčovat, že nejde jen o přátelák. „Mělo to takový duch, jako když sem přijedeme na přátelák, ale my dobře víme, že se hraje o body a chtěli jsme vyhrát. Ale samozřejmě s lidmi by to bylo lepší,“ povzdechl si Mertl.