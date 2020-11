Ať hrajeme jako před měsícem, přeje si před restartem plzeňský Musil

Zatímco Škoda stihla odehrát šest duelů, pět z nich vyhrála a vždy bodovala, Severočeši jsou po třech zápasech na nule. „Ale takhle to vůbec nevnímáme,“ rezolutně včera prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Máme za sebou měsíc nucené pauzy, týmy potrénovaly, hráči si odpočinuli. Jsme znovu všichni na stejné startovní čáře.“

Litvínov vs. Plzeň Online reportáž v sobotu od 15:30

Od středy Plzeň naplno trénuje v domácí hale, po udělení výjimky se kluby vrátily do „normálního“ režimu. „Když vyšlo počasí, i na ledě v Dobříši to bylo příjemné zpestření,“ pousmál se útočník Pavel Musil.

„Ale člověk už je asi trošku zhýčkaný a to pohodlí domova na zimáku je určitě lepší. Hlavně na regeneraci. Z Dobříše, místo abychom se tělu trošku pověnovali, jsme sedli do auta a za tři čtvrtě hodiny cestou domů ztuhli. Na druhou stranu, alespoň jsme se dostali na led, ne všechny mančafty tuhle možnost měly,“ uvedl Musil.

Škoda postrádá mladého beka Jiříčka, který je s reprezentací ve Finsku na turnaji Karjala, v Litoměřicích na kempu dvacítky jsou další mladíci Přikryl, Lang a Kremláček. Ty si ale trenéři v případě nutnosti mohou stáhnout zpět.

„Věřím, že během té pauzy jsme se udržovali dobře. Říkal jsem, že tři tréninkové jednotky v hale stačí k tomu, abychom znovu naskočili do zápasů, a za tím si stojím. Poslední dny už jsme se soustředili na herní věci a různé detaily. Kluci k tomu přistoupili perfektně, i když byly tréninky poměrně dlouhé, stupňovalo se to a šli jsme do rychlosti i dynamiky,“ chválil trenér Čihák.

Tým by rád navázal na povedený start sezony, který ho posunul až do čela tabulky. „Podávali jsme slušné výkony a teď musíme udělat všechno pro to, abychom na ně navázali. Když budeme hrát jako před měsícem, budeme úspěšní i v celé sezoně,“ řekl Musil.

Po sobotním duelu v Litvínově čeká Škodu hned v pondělí domácí duel s Pardubicemi. Začátek byl kvůli přenosu ČT Sport posunut až na 19.20 hodin, hraje se bez diváků. „Ale jsme rádi, že už to poběží,“ hlásil Čihák.