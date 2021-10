Jsme dole, padla na nás deka, přiznává liberecký kapitán Jelínek

„Naše produktivita je žalostná, vyhrabat se z toho dá jen tvrdou prací,“ řekl kapitán Petr Jelínek v rozhovoru pro klubový web.



Hradec - Liberec Pátek 18.00 online

Bílí Tygři prohráli devět z posledních deseti zápasů a dostali se do krize, kterou už dávno nezažili. Finalisté loňského ročníku dali ve 14 dosavadních utkáních jen 26 gólů. Přestože patří k nejvíce střílejícím týmům soutěže, v průměru dávají necelé dvě branky. Naposledy se ve Vítkovicích netrefili ani jednou.



„Je to o hlavě. Všichni hokej hrát umíme, ale padla na nás deka a jsme psychicky dole,“ přiznává Jelínek.

„Bohužel, tohle se v hokeji někdy stává, že přijde taková černá série. V minulých sezonách jsme to měli opačně, teď to padlo na nás a vyžíráme si to. Doufám, že to konečně zlomíme a zvedneme se. My prostě musíme makat každý den na tréninku a od toho se odpíchnout. Naše produktivita je žalostná, potřebujeme tam nastrkat nějaké góly.“

Trenéři zkouší všechno možné. Liberec opustil útočník Záborský, další letní posilu Faška-Rudáše poslali rozehrát se do prvoligových Benátek. Prolomí Bílí Tygři černou sérii dnes na hradeckém ledě?

Utkání 16. kola startuje v 18.00.