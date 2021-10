Liberec po černé velesérii zabral. Ale klid mi to nedává, tvrdí Augusta

Neveselo bylo v Liberci, když z jedenácti zápasů vyhrál jeden jediný. Nezvyk pro klub, který pravidelně okupuje přední příčky. Loni v základní části skončil v první čtyřce, předtím ji dokonce dvakrát za sebou ovládl, teď je až desátý.

„Mančaft byl v dobré náladě, nenašel jsem skleslé hlavy, když jsem přišel. Nebyl důvod zmatkovat, je teprve začátek sezony,“ míní útočník Adam Dlouhý, který vypomáhá z prvoligových Benátek.

A skvěle, Kladnu nasázel dvě branky a v extralize se trefil bezmála po třech letech. „Jsem za góly rád. Ale hlavně za to, že vůbec můžu extraligu hrát. Mám trošku jinou roli než v Benátkách, ve čtvrté lajně se od nás góly až tolik neočekávají, spíš abychom je nedostávali.“

Ani v Chomutově, kde mají Rytíři azyl kvůli rekonstrukci svého stadionu, nebylo všechno pro Tygry zalité sluncem. V úvodní třetině sice v rozmezí čtyř minut utekli na 3:0, jenže ve druhé se ocitli pod drtivým tlakem. Rytíři snížili na 2:3.

„Druhá třetina se nám hrubě nepovedla, proto děkuji hráčům za tu třetí, kterou zvládli velice dobře,“ vzkázal trenér Augusta do kabiny. Dlouhý tvrdil: „Začali jsme výborně, ale věděli jsme, že Kladno minule z 0:3 otočilo, že není hotovo. A když jsme ustoupili od jednoduché hry, potrestalo nás to. Řekli jsme si, že s nimi nesmíme lítat nahoru dolů a ztrácet puky na modré čáře, ale my to bohužel dělali.“

Liberec vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli od 16 hodin

Nakonec to pro Liberec skončilo vítězně a navázal na předchozí zisky s Litvínovem a Karlovými Vary. „Ale klid mi to nedává. Jak nechceme být po porážkách moc dole, nechceme být ani po vítězství moc nahoře,“ zůstává Augusta dál ve střehu.

V neděli Tygři od čtyř odpoledne hostí Mladou Boleslav, to bude náročná prověrka. „Výkony při té černé sérii nebyly dobré. Já tedy nehrál, ale bylo docela dost chyb. Hru jsme zjednodušili a věřím, že nám to bude dál přinášet body,“ přeje si Dlouhý. „A taky věřím, že zase budeme v tabulce tam, kde jsme zvyklí.“