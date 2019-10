Nakopne Musil sebe i Olomouc? Jsem rád, že jsem dostal šanci

O víkendu šikovného bruslaře se třemi reprezentačními starty uvolnila na hostování do konce sezony do Olomouce. V úterní vzájemné bitvě na ledě Středočechů při porážce 1:5 chyběl, což byla pro Hanáky vzhledem k četným absencím v ofenzivě další potíž.



I tak ovšem má za sebou hektické dny. V sobotu večer přespal na hotelu v Olomouci, ráno šel na rozbruslení s novými spoluhráči a odpoledne naskočil na centru druhého útoku v domácí premiéře proti Vítkovicím. Na drese s číslem 74 ještě chyběla jmenovka. I když zanechal dobrý dojem, nebodoval a porážku 3:4 v prodloužení neodvrátil.

„Je pro mě lepší, že jsem byl hozený do vody a ani se nestihl rozkoukávat,“ povídal. „Budu pracovat dál, aby to příště dopadlo dobře.“

Olomouc prohrála už v osmém z posledních devíti zápasů. Příchodem Musila reaguje i na početnou marodku. „Bylo znát, že nejsou teď výsledky, ale musím říct, že když jsme vlezli na led, z týmu bylo moc cítit, že chce vyhrát. Když to bude takhle, otočí se to určitě,“ věří.

Sám stihl naznačit, že s ním Mora nesáhla vedle. S křídly Tomečkem a Klimkem vytvořil energickou formaci. „S klukama v lajně jsem si sedl. Hrají výborně.“

Rodák z Čáslavi, který působil i v Pardubicích, v extralize nasbíral v 269 utkáních 107 bodů za 45 gólů a 62 přihrávek. Změnu přivítal, byť to nebylo snadné rozhodování ani pro vedení Mladé Boleslavi.

„Rozhodnutí ohledně Pavla Musila se nedělalo vůbec snadno. Strávil tu téměř sedm sezon, do Bruslařského klubu přišel ještě jako dvacetiletý, dozrál u nás ve skvělého hokejistu, jakým dnes je, a který si získal přízeň fanoušků. Rozhodnutí je nicméně oboustranné – byť to tu Pavel má rád, i on sám uznal, že potřebuje nový impulz, změnu,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim Vrbata. „Pevně věříme, že se mu v Olomouci bude dařit, a moc mu to přejeme.“

Musil v deseti duelech letos zaznamenal za Boleslav tři body za dvě branky a asistenci.

Na dlouhé přemítání neměl čas. „Bylo to poměrně rychlé. Nedařilo se mi tolik v Bolce, potřeboval jsem impulz a jsem moc rád, že se ozvala Olomouc a dala mi šanci. Doufám, že jí to splatím.“