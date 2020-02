Kantora překvapilo angažmá v Anglii: Na přátelák přišlo osm tisíc lidí

„V Budějovicích (Kantorovo rodné město) jsem byl na rozmezí mezi dorostem a juniorkou, bylo nás tam hodně brankářů, tehdy snad čtyři nebo pět. Naskytla se mi možnost jít do Norska do druhé nejvyšší soutěže, takže jsem se vydal na zkušenou - hokejovou i životní. Bydlel jsem poblíž Osla a mám na to super vzpomínky,“ uvedl Kantor.



Odloučení od rodiny v tak mladém věku ho vychovalo k samostatnosti. „Člověk se ze dne na den o sebe musel postarat, byl v jiné zemi a neuměl jazyk. Díky této zkušenosti jsem vyspěl i lidsky,“ líčil Kantor.

Po návratu do Česka hrál za juniorku Budějovic, posléze nakoukl do extraligového „áčka“, hostoval v nižších soutěžích. Před sezonou 2013-14 s týmem přesídlil do Hradce Králové a za tamější Mountfield odchytal dvě sezony. Následovaly štace ve Vítkovicích, Litvínově, Mladé Boleslavi a Třinci, proložené dalšími hostováními.



Než Kantor začátkem listopadu zakotvil v Dynamu, mihl se v nejvyšší anglické Elite Ice Hockey League v Sheffieldu. V jeho dresu odehrál dva mistráky.

„Z Anglie jsem byl překvapený, na první přátelský zápas, co jsme hráli doma, přišlo osm tisíc lidí a já si myslel, že je tam nějaký koncert... I úroveň mančaftu mě mile zaskočila, hráli jsme s týmy ze slovenské extraligy a porazili jsme je rozdílem třídy,“ popisoval.

S Dynamem bude v extralize někoho takhle porážet stěží, ale jeho družstvo nedávno uspělo v derby v Hradci (4:3) a dál se hodlá prát o záchranu. „Nějaký tlak si však nepřipouštím, mám takovou povahu, že se od toho dokážu oprostit. Chci vyhrát každý zápas, kolem se moc nedívám, nebylo by dobře se na to upínat,“ sdělil Kantor, jenž v pátek od 17.30 za Pardubice nastoupí v Ostravě proti dvanáctým Vítkovicím.