Pohár Jaroslava Pouzara? Jen dílčí úspěch. Pardubický Poulíček neslaví

„Prohráli jsme si to sami, utkání jsme ztratili vlastními chybami. Hráli jsme špatně celou třetí třetinu,“ neschovával se za nějaké výmluvy kapitán Dynama Patrik Poulíček.

Jeho tým definitivně přišel o možnost překonání libereckého bodového rekordu po základní části (118 bodů v roce 2016) a navíc mu zhořklo i plánované předání Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části.

Fanoušci Pardubic si připravili choreo s již získaným Pohárem Jaroslava Pouzara.

„Je to škoda. Na focení s pohárem mohla být lepší nálada, ale v konečném důsledku nás to mrzí jen jako každé další utkání, které ztratíme. Přišli jsme především o tři body do tabulky,“ řekl Poulíček.

S pohárem jste se z pověrčivosti jen vyfotili, nesahali jste na něj. Bylo to jasné rozhodnutí?

Jo, bylo rychlé a kolektivní. Dohodli jsme se v kabině, že necháme pohár převzít naše vedení a my se s ním jen vyfotíme. Je pro nás cenný a jsme rádi, že se nám podařilo jej získat, ale jde jen o dílčí úspěch. V konečném důsledku nemůže uspokojit. Hlavní cíl sezony je jiný.

Ten je ale ještě daleko. Jak velkým strašákem jsou zhoršené výkony v závěru základní části?

Neříkal bych tomu strašák. Jde o výzvu a upozornění na to, že musíme tvrdě pracovat v každém zápase. Že máme 107 bodů, to nám žádnou výhru nepřinese. Je to asi blbé říct, ale jsem rád, že výkyv přišel teď v základní části, je to zdvižený prst. Musíme si uvědomit vlastní chyby a nedisciplinovanost, která nám v letošním ročníku prohrála spoustu zápasů.

Co dalšího je potřeba zlepšit? S Kometou hrajete víceméně vyrovnaný duel, a přijdete o něj během pouhých dvou minut...

Někdy se to tak stane. Vedete, najednou dostanete dva slepené góly, které ani neplynou z tlaku soupeře, a zápas je zlomený. Změní se vám nastavení v hlavě. Jde ale i o to, že k řadě zápasů přistupujeme tak nějak laxně. Neuvědomujeme si, že vítězné nastavení musíme mít v hlavě od začátku, před play off ho nenavodíme lusknutím prstu. Doufám, že všechno napravíme a v posledních zápasech základní části ukážeme, že vyhrávat chceme.

Patrik Poulíček přepadává přes brankáře Dominika Furcha.

Dostavilo se tedy uspokojení po dosažení prvního místa?

Může to tak být, ale nesmíme si to dovolit. Nesmíme ani řešit, že se blíží play off. Pořád jsou před námi tři zápasy základní části, hned v úterý v Liberci musíme všechno odmakat naplno. Neurazit štěstí.

To se lehko řekne.

Pravda, potřebujeme přejít od slov k činům. Že se proti nám každý vyhecuje, to je jasné. To je ale pro nás jedině dobře, protože nás to zkouší v našem nasazení a ve stylu play off hokeje, který brzy nastane. Bude to válka, nikdo nedostane nic zadarmo a zápasy budou vypadat přesně jako proti Kometě. Do samotného závěru to bude o gól a bude záležet jen na nás, jaké rozhodnutí uděláme. Jestli udržíme poslední puk na modré čáře a budeme hrát zodpovědně celých šedesát minut. S Brnem se to nepovedlo, ale je skvělé, že takové zápasy můžeme hrát.