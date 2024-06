Tříkolka, kolínská i rozzuřená kráva. Bizarní zabijáci fotbalových plánů

Záložník Twente, jenž by dost pravděpodobně vyběhl v úvodním utkání Eura proti Portugalsku v základní sestavě, zmešká turnaj kvůli roztržené noze po pádu z tříkolky. Nikoli tedy z cyklistického kola, jak zněla původní verze národního týmu.

Ostatně, kolo se stalo zlým sluhou třeba pro obránce Marka Suchého, který z něj spadl v roce 2006 během soustředění Slavie, zlomil si klíční kost a přišel o mistrovství Evropy do 19 let. Thomas Müller měl zas nehodu na kole během soustředění před mistrovstvím světa 2010. Rozrazil si bradu a odřel koleno.

Nejen bicykl či tříkolka. Jaké další kuriozity mohou za zmařené fotbalové plány?

Kolínská voda. Santiago Cañizares, bývalý brankář španělské reprezentace, přišel o mistrovství světa 2002 kvůli zranění v koupelně. Upustil lahvičku kolínské, ta se rozbila o umyvadlo a střep mu přeřízl šlachu. Tehdejší opora Valencie přitom měla na šampionátu v Japonsku a Jižní Koreji plnit roli brankářské jedničky. Jeho roli tak zaujal Iker Casillas. Španělé nakonec vypadli z turnaje už ve čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu s domácími Korejci.

Brankář Santiago Cañizares (2006)

Hospodská rvačka. Daniel Pudil odehrál na Euru jediný zápas, v roce 2016. Ovšem blízko startu byl už o osm let dříve. Nakonec z výběru trenéra Brücknera vypadl. Důvod? Zlomená záprstní kůstka. Zranění si údajně přivodil během oslav slávistického titulu. V hospodě se potkal s hráči Bohemians, líbal před nimi medaili a provokace skončila potyčkou.



Držák na mýdlo. Osobní hygiena se stala osudnou pro Uruguayce Nicoláse Lodeira. Hráč Corinthians zmeškal v roce 2014 svůj debut v reprezentaci, jelikož mu den před zápasem spadl ve sprše na nohu držák na mýdlo. Koupelna je vůbec nebezpečné území. Brankář Petr Kouba by mohl vyprávět. Při vylézání z vany uklouzl, natáhl si vazy v koleni a místo kvalifikačního zápasu na Euro 1996 ulehl do postele. Švýcarský fotbalista Eren Derdiyok zas během angažmá v Leverkusenu šlápl v koupelně na střep od sklenice na čištění zubů. Diagnóza? Sedm stehů. A Nizozemec Eldridge Rojer si při společném sprchování s přítelkyní dokonce zpřetrhal vazy v koleni.

Žiletka. Nejen cyklisté si holí nohy. Fotbalista Marco Asensio zmeškal před sedmi lety zápas Ligy mistrů kvůli infekční vyrážce na nohou. „Při holení si přivodil infekci, kvůli které si nemůže nasadit ponožku, tudíž nemůže ani hrát,“ vysvětlil tehdejší kouč Realu Zinedine Zidane.

Marco Asensio z Realu Madrid slaví gól.

Salátový dresink. A zase ti gólmani. Dave Beasant si na startu angažmá v Chelsea naštípl kost na noze poté, co mu z rukou vypadl dresink na salát. „Big Dave“ nebyl žádný troškař, sklenice měla dvě kila. Mimo byl osm týdnů a kuriózní zranění mu prakticky ukončilo kariéru v Chelsea. Navždy ale zůstane hrdinou finále FA Cupu z května 1988, kdy v brance Wimbledonu senzačně vychytal Liverpool (1:0). První brankář, který nastoupil do finále FA Cupu s kapitánskou páskou. První, který ve finále chytil penaltu.



Pudl Ben. Sešívaný měl nejen dres, nýbrž i ret. Slávistického obránce Františka Dřížďala pokousal v roce 2007 vlastní pes, což popsal takto: „Kluci se mi smáli, že jsem dostal přes držku, ale ne. Normálně jsem přišel po tréninku domů, Ben skočil do postele, šimrám ho a asi jsem mu nějak blbě sáhl na packu, on se ohnal a zubem mi to rozsekl.“ Šrám, který se táhl od kořene nosu k hornímu rtu, spravily dva stehy.

Slávista František Dřížďal při utkání proti MŠK Žilina (9. srpna 2007)

Ruční brzda. Éver Banega, Argentinec ve službách Valencie, si přivodil zranění na benzínové pumpě. Zapomněl v autě zatáhnout ruční brzdu a zatímco doplňoval palivo, vůz se rozjel a přejel mu nohu. Zlomená holenní kost, operace, konec sezony.

Příprava steaku. Rakouský gólman Christopher Knett z řeckého Panetolikosu nemohl nastoupit do zápasu proti Panathinaikosu kvůli popáleninám. Příprava steaku k večeři se mu trochu vymkla z rukou. Nečekanou výhru svého týmu 1:0 tak sledoval s obvazy jen u televize.

Stolní tenis. Kapitán Jižní Koreji Son Hung-min nastoupil letos v únoru do semifinále Asijského poháru s ortézou na ruce. Co se stalo? Vykloubil si prst při hádce se spoluhráčem Lee Kang-inem. A mohl za to ping pong. Partička mladších hráčů chtěla odejít z týmové večeře dřív a jít si zahrát, což se hvězdě Tottenhamu nelíbilo. Strkanice skončila fyzickým napadením. Tým kouče Jürgena Klinsmanna v boji o finále prohrál s Jordánskem 0:2, načež si Son sypal popel na hlavu: „Mrzí mě to. Odteď se budu snažit hráčům pomáhat a být lepším fotbalistou i člověkem.“

Útočník Tottenhamu Son Heung-min

Divoká kráva. Sam Henderson, brankář třetiligového skotského celku Queen of the South, si před sedmi lety poranil rameno na farmě svého otce. Rozeběhla se proti němu zdivočelá kráva. „Měl jsem štěstí. Zaútočila na mě hned dvakrát, ale jednou jsem unikl,“ oddychl si mladý Skot. Možná vám toto zranění přijde nevšední, ovšem v Británii nejde o nic výjimečného. Ročně zde dochází až k 900 incidentům po útoku rozzuřených krav. Tři z nich končí lidskou smrtí.

Mimochodem, Sadílek není prvním fotbalistou, kterého zranila tříkolka. Psal se rok 1999, když si David Batty, tvrdý obránce Leedsu, natrhl achilovku po střetu s tříkolkou. Tehdy ji však řídila jeho tříletá dcera.